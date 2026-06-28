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Zorica Marković se seli iz Beograda. Ona je otkrila da je kupila u Aranđelovcu kuću, a da je ta odluka ošla sasvim slučajno. je otkrila da

- U Aranđelovcu imam prijatelje. Otišla sam u goste i ostadoh - uzeh neki hektar zemlje, uzeh neku kuću kod izvora, mnogo lepu, preko puta mi je izvor mineralne vode Knjaz. Taj grad će biti najlepši u Srbiji - rekla je pevačica u emisiji "Premijera ' Vikend specijal".

Kako kaže, preseljenje planira već za nekoliko meseci, a ideja za novi biznis ne manjka.

- Da, selim se. Mislim negde do jeseni... Sa tih hektar zemlje ne znam šta ću, razmisliću. Neke životinjice ili modularne kuće... Da mi je neko pričao ne bih verovala.

Otkrila je da bi u posao mogla da uključi i svoje sinove Dejana i Iliju.

- Videću sa sinovima, mislim da ćemo raditi modularne kuće. On to sa svojim kolegama iz Norveške radi, prelepe su, mislim da ćemo najpre to. Možda i kupim jedno sto ovaca, gde ćeš lepše.

Pevačica je priznala da joj, osim na poslovnom planu, cvetaju ruže i u ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Počeli su opet neki leptirići da me rade. Dopada mi se jedan gospodin, baš, baš gospodin, nije za javnost. Pozdravljam ga ovim putem, puno ga ljubim, posle emisije ćemo se videti da se ispričamo. Mislim da je ovo sad baš prava stvar.

Na pitanje da li je za novu ljubav kasno, Zorica je imala spreman odgovor.

- Što je kasno? Godine su samo broj, nas dvoje se osećamo kao da nam je tridesetak. Hoću da upijam život, da živim život, da radim, da se borim i da volim.

Zorica kaže da nikada nije razmišljala o povlačenju.

- Umor, poslovi... Sve što sam u životu radila tolike godine... Nikada nisam pomislila da odustanem, jer znam da bi mnogi jedva čekali da me nema, da nestanem - da li sa scene, da li kafane, nešto drugo, pa čak i rijaliti. Predati se nikad neću, a malo mi se stvori i inat. Sto puta su me sahranjivali do sada.

Nakon zdravstvenih problema kaže da je sada dobro.

- Meni su zamenili taj stentić i vozim dalje, ljudi jauču kad me čuju, a ja kažem da je to kao plombu da sam zamenila. Samo Boga se plašim.

Zorica smatra da ozbiljna muzička karijera zahteva velika ulaganja.

1/6 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Printscreen YouTube, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen

- Jeste skupo kada neko hoće da plaća, kada ne snima kavere, pa da zarađuje na našim pesmama. Ne smeta, ali ako neko hoće pravu karijeru kao Prijovićka, Sloba, uložiš pare, snimiš dobar album i voziš, a ovi sad se snalaze.,

Dodala je da nema ništa protiv mlađih kolega koji obrađuju stare hitove.

- Nemam ništa protiv, ožive pesmu, nebitno. Svaki dan nešto vidim... To je lepo, neka, možda nemaju novca, lakše im je to. Ne zameram.

Otkrila je i da uskoro planira nove pesme.

- Naleteće dobra pesma, moram. Narod to traži.

Na pitanje o solističkim koncertima, odgovorila je u svom prepoznatljivom stilu.

- Što kaže Ljuba Aličić: "Kad vidim ko sve danas pravi, ja neću".

Zorica Marković Foto: Damair Dervišagić

Progovorila je i o bakšišu.

- Ne vole da dele bakšiš. To ti je sistem klanova orkestara, zato ja odem solo, dva-tri sata, upravo iz tih razloga. Svi su postali sitničari, malo im je... Ako negde ima para, ima na tim veseljima. Ne uzmem ni ono što mi pripada, okrenem se i odem, precrtam za sva vremena. Ne mogu da verujem da takve stvari postoje, ali njihova stvar. Kada neko muva sa bakšišom, stvarno odvratno.