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Pevačica Goga Gačić već mesecima je jedna od glavnih tema domaćih medija zbog razvoda od kolege Marka Gačića. On je napustio portodični dom, dok je ona sa decom ostala da živi u kući svog svekra. Sa druge strane, Marko živi sa ljubavnicom, sa kojom čeka dete.

Gogu Gačić smo sreli na beogradskom aerodromu i pitali je za ljubavni život.

- Nisam se zaljubila. Ima udvarača. Ja sam uvek zaljubljena u svoju decu. Nisam se razočarala u ljubav, nego nije mi to sada prioritet. Ne razmišljam na tu temu. Desiće se kad se desi - rekla je ona.

Njen još uvek zvanični suprug, pevač Marko Gačić, nedavno na aerodromu rekao je predstavnicima medija da su Goga i on u super odnosima i da mu je čestitala na bebi koja je na putu.

Sada je ona na to dala komentar.

- Ne znam šta za koga znači super odnosi. Rekla sam da tenzije nikada neće biti i da decu stavljam na prvo mesto. Ništa mi nije važno, sem da deca viđaju oca, da otac bude sa decom. Probala sam da ne odgovaram nato. Ako odgovorim, tome kraja biti neće. Jednostavno, ravna linija. Ja se ne čujem sa njim - naglasila je Goga i otišla da se sprema za nastup.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Mikica Gaćić: "Nisam upoznao novu snajku"

Muzičar Mikica Gačić nedavno je prokomentarisao porodičnu situaciju, kao i to što on i supruga nisu bili na otkrivanju pola deteta koje njegov sin Marko čeka sa novom parterkom.

- Ne ulazim u odabir njegovih gostiju. Bilo je mlađe društvo, ali sve drugo morate njega da pitate. On i Goga se čuju, Goga mu jeste čestitala. Samo neka su deca živa i zdrava, neka se rađaju. To su sve moji unuci, za sada ih imam sedmoro. Iz novina jesam saznao da će biti dečak - rekao je on i dodao da novu snajku nije upoznao.

Ne mogu da komentarišem, nisam je upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra i zdrava i to mora tako da ostane. To ne sme da se menja i sutra ako ostane u toj zajednici sa tom ženom i detetom, samo mora da bude u kontaktu sa svojom decom i da imaju zdrav i normalan odnos. Tu smo žena i ja da podržimo i pomognemo koliko možemo, mi za njih živimo - rekao je muzičar.

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