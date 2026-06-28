SAŠA JOKSIMOVIĆ PRVI STIGAO NA FINALE HYPE ZVEZDA! Evo kakva je atmosfera pred samu završnicu, Kurir na licu mesta
Voditelj Saša Joksimović prvi je stigao na snimanje velikog finala muzičkog takmičenja "Hype zvezde", a pred početak emisije nije krio dobro raspoloženje i spremnost za još jedno uzbudljivo veče.
Oran za rad, Saša je govorio o atmosferi na snimanju, otkrivši kako protiču pripreme za finale, ali i kako izgleda saradnja sa članovima žirija – Miroslavom Ilićem, Acom Luksaom, Mirom Škorić, Bojanom Jovanovskim i Lepom Lukić.
Saša o Mirkoviću
Pored utisaka sa snimanja, voditelj se osvrnuo i na saradnju sa Sašom Mirkovićem.
Iskreno je odgovorio na pitanje da li mu se isplatilo što je postao deo ovog projekta, kao i koliko poslovnih angažmana ima pored vođenja popularnog muzičkog takmičenja.
Šta je sve Saša Joksimović rekao o finalu, članovima žirija i svojim brojnim poslovnim obavezama, pogledajte u videu:
Saša je nedavno govorio i o angažmanu u seriji "Igra sudbine".
Pogledajte dodatni snimak: