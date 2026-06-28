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Voditelj Saša Joksimović prvi je stigao na snimanje velikog finala muzičkog takmičenja "Hype zvezde", a pred početak emisije nije krio dobro raspoloženje i spremnost za još jedno uzbudljivo veče.

Oran za rad, Saša je govorio o atmosferi na snimanju, otkrivši kako protiču pripreme za finale, ali i kako izgleda saradnja sa članovima žirija – Miroslavom Ilićem, Acom Luksaom, Mirom Škorić, Bojanom Jovanovskim i Lepom Lukić.

Saša o Mirkoviću

Pored utisaka sa snimanja, voditelj se osvrnuo i na saradnju sa Sašom Mirkovićem.

Iskreno je odgovorio na pitanje da li mu se isplatilo što je postao deo ovog projekta, kao i koliko poslovnih angažmana ima pored vođenja popularnog muzičkog takmičenja.

Šta je sve Saša Joksimović rekao o finalu, članovima žirija i svojim brojnim poslovnim obavezama, pogledajte u videu:

03:11
Saša Joksimović pred finale Hype Zvezda Izvor: Kurir

 Saša je nedavno govorio i o angažmanu u seriji "Igra sudbine".

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 Pogledajte dodatni snimak:

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