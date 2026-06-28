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Legendarna pevačica Lepa Lukić smogla je snage da prisustvuje velikom finalu muzičkog takmičenja "Hype zvezde", gde će zajedno sa ostalim članovima žirija prisustvovati odlučivanju o pobedniku sezone.

Iako se i dalje oporavlja od povrede, Lepa je uz pomoć šetalice stigla u studio i pokazala da joj volje i energije ne nedostaje. Otkrila je da je povredu doživela početkom juna, ali da je zbog velikih vrućina odlučila da sama skine gips.

"Doktor kaže da sam fenomen"

– Desilo se još 6. juna. Nosila sam gips, ali mi je smetala ova vrućina. Sama sam isekla gips i kupila longetu – rekla je pevačica.

Lepa Lukić jedva hoda na finalu Hype Zvezda Foto: Kurir

Lepa je istakla da su joj lekari rekli da je pravi medicinski fenomen.

– Lekar mi je rekao da sam fenomen, a ja sam fenomen i u pevanju. Takođe, nikada nisam imala temperaturu – ispričala je kroz osmeh.

"Želim mir"

Tokom razgovora priznala je da i te kako ume da prepozna kada neko nije iskren prema njoj, kao i da joj je, posle toliko godina na estradi, muzike "preko glave".

– Želim mir. Ne bih išla na more jer ne podnosim vrućinu. Proputovala sam ceo svet, tako da bih radije otišla na planinu – rekla je Lepa.

04:49 Saša Joksimović pred finale Hype Zvezda Izvor: Kurir

Otkrila je i da ovog leta neće biti gošća kod Nade Topčagić, ali se zato srdačno pozdravila sa Miroslavom Ilićem, sa kojim se, kako kaže, poznaje još od detinjstva.

Uprkos zdravstvenim problemima, Lepa Lukić nije želela da propusti veliko finale "Hype zvezda", potvrdivši još jednom koliko joj je stalo do ovog muzičkog projekta. Pevačica je svojevremeno govorila i o nasilnom bratu.

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