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Upravo je počelo veliko finale muzičkog takmičenja "Hype zvezde", događaj koji je mesecima iščekivala publika širom regiona. Nakon brojnih audicija, izazova i nastupa koji su obeležili sezonu, došao je trenutak kada će biti proglašen prvi pobednik ovog prestižnog muzičkog formata.

Čak 20 najboljih pevača večeras izlazi na veliku scenu kako bi se borili za titulu prve Hype zvezde. Svaki od njih imaće priliku da još jednom pokaže svoj talenat, harizmu i pevačke sposobnosti pred stručnim žirijem i milionskim auditorijumom.

Atmosfera u studiju je na vrhuncu, a produkcija je pripremila spektakl sa vrhunskim scenskim efektima, brojnim iznenađenjima i nastupima koji će obeležiti završnicu prve sezone.

O njihovim sudbinama odlučivaće stručni žiri u sastavu Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Mira Škorić i Boki 13, koji su tokom cele sezone bez zadrške komentarisali, savetovali i ocenjivali kandidate, a sada ih očekuje najteži zadatak – da izaberu najboljeg među najboljima.

1/5 Vidi galeriju Hype zvezde Foto: Marko Karovic, Promo

Bore se za ozbiljan novac

Pobednika, osim prestižne titule prve Hype zvezde, očekuju i vredne nagrade koje će mu biti snažan vetar u leđa za nastavak muzičke karijere.

Podsećamo, pobednik muzičkog takmičenja osvaja glavnu novčanu nagradu u iznosu od 50.000 evra i titulu prve Hype Zvezde, dok drugoplasirani i trećeplasirani takmičar dobijaju 30.000 evra, odnosno 20.000 evra. Ukupan nagradni fond takmičenja iznosi čak 100.000 evra.

Mirković izanalizirao celu sezonu

Pred našim kamerama Saša Mirkovič komentarisao je čitavu sezonu i članove žirija, pogledajte šta je sve rekao.

04:25 Sasa Mirkovic intervju pre finala HZ Izvor: Kurir

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