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Pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga" Aleksandra Nikolić već neko vreme potpuno je nestala sa društvenih mreža na kojima je ranije bila i te kako aktivna.

Naime, Aleksandra je ugasila naloge na Instagramu i TikToku, gde je ostvarivala značajnu zaradu zahvaljujući lajv uključenjima i poklonima koje je dobijala od pratilaca.

Iako su mnogi pomislili da je reč o pažljivo isplaniranom potezu, ona tvrdi da je sve došlo spontano.

- Nije to bila svesna odluka da se povučem, već su se jednostavno promenili prioriteti. Mir mi je postao važniji od svega. Kamere nekada umeju da fale, ali ne po svaku cenu - naučila sam da uživam u tišini i to mi zaista prija - iskreno je priznala Aleksandra.

Kako kaže, život van očiju javnosti doneo joj je veliku unutrašnju promenu.

- Mnogo toga se promenilo otkako se ne pojavljujem u javnosti, najviše iznutra. Postala sam smirenija, zrelija i fokusiranija na prave vrednosti. Trenutno sam u inostranstvu, ali često boravim i u Beogradu. Stalno sam u pokretu i često putujem - dodala je ona.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

"Majčinstvo me je promenilo"

Posebno ističe da ju je majčinstvo potpuno promenilo. Nakon rođenja ćerke Leone, Aleksandra se u potpunosti posvetila porodici.

- Ona me je promenila iz korena. Naučila me je strpljenju, bezuslovnoj ljubavi i tome da na život gledam jednostavnije i iskrenije. Svaki dan od nje naučim nešto novo. Nisam stroga majka - trudim se da sve rešavamo razgovorom, iako se ponekad desi da podviknem. Ipak, svesna sam da je još mala i želim da joj objasnim sve na pravi način - rekla je.

I dok su se u medijima pojavile spekulacije o novoj ljubavi, Aleksandra otkriva da joj emotivni život trenutno nije u fokusu.

- Nemam mnogo vremena za ljubav. Kada postaneš majka, prioriteti su jasni. Danas mi je važnije da imam mir nego da budem u vezi po svaku cenu. Nije lako pronaći nekoga ko razume moj način života, prošlost i odgovornost koju nosim. Ne zatvaram vrata ljubavi, ali je ne jurim - ako treba da se desi, desiće se spontano - poručila je.

Iako je ranije dobro zarađivala putem TikTok lajvova, trenutno se fokusirala na druge izvore prihoda.

- Imam svoj biznis o kojem ne želim javno da govorim jer je to moja privatna stvar. Što se tiče TikToka, nisam bila aktivna neko vreme, ali planiram da se uskoro vratim i toj platformi - zaključila je Aleksandra koja ima stravičnu životnu priču.

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