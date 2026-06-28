Slušaj vest

Aca Lukas pojavio se na velikom finalu muzičkog takmičenja "Hype zvezde", ali je odmah priznao da ima ozbiljan problem sa glasom.

Popularni pevač gotovo da je potpuno izgubio glas, zbog čega jedva govori, iako se, kako kaže, oseća odmorno i naspavano.

Uprkos tome, promuklost ga nije zaobišla, pa je otkrio i koje je mere preduzeo kako bi što pre oporavio glasne žice.

Evo kako se leči

02:28 Aca Lukas potpuni promukao na finalu Hype Zvezda Izvor: Kurir

Lukas nije krio da ga je ovaj problem zadesio u nezgodnom trenutku, ali je istakao da se pridržava saveta i terapije kako bi se glas što pre vratio u normalu.

Kako će se izboriti sa ovim problemom i da li će uspeti da u potpunosti oporavi glas ostaje da se vidi, a nedavno je govorio o Jakovu Jozinoviću.

Pogledajte dodatni snimak: