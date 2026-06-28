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Večeras je počelo veliko finale Hype Zvezda, a ispred studija atmosfera je od samog dolaska prvih zvanica bila na vrhuncu. Finalisti, članovi žirija i brojna poznata lica pristizali su jedno za drugim, dok su okupljeni i mediji s nestrpljenjem pratili svaki njihov korak.

Jedan od onih koji je bez dileme privukao najviše pažnje bio je Boki 13, koji je stigao u glamuroznom izdanju i još jednom pokazao da mu ekstravagancija nije strana. Njegov modni odabir izazvao je brojne komentare, a mnogi su se našalili da izgleda kao da je upravo sleteo iz svemira.

01:22 Boki 13 kao svemirac stigao na finale HZ Izvor: Kurir

Gde god da se pojavio, pogledi su bili uprti u njega, a fotografi nisu prestajali da beleže svaki detalj njegovog dolaska.

01:01 Ana Nikolic i Rale stigli na snimanje HZ Izvor: Kurir

Ništa manje zanimljiv nije bio ni dolazak Ane Nikolić i Raleta, koji su ovoga puta iznenadili sve jer su – prvi put – stigli na vreme. Ipak, put do studija nije protekao potpuno mirno. Kako smo zabeležili, u automobilu je došlo do manje rasprave između njih dvoje. Uprkos kratkoj napetosti, Ana i Rale su po dolasku bili dobro raspoloženi i spremni za početak finalne večeri.

03:51 Ana po prvi put u poslednjih pet godina nije zakasnila na neki dogadjaj Izvor: Kurir

Veče je tek počelo, a već prvi dolasci nagovestili su da publiku očekuje spektakl prepun uzbuđenja, emocija i iznenađenja.

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