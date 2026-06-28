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Pravu euforiju na završnoj večeri Music Week festivala napravio je Gazda Paja, koji se u jednom trenutku emotivno obratio publici i podsetio ih na početak svoje karijere.

- Prošlo je 14 godina od moje prve pesme - rekao je reper, nakon čega je publika gromoglasnim aplauzom pozdravila njegove reči.

Gazda Paja na Music Weeku Foto: Matija Popović

Odmah potom usledio je jedan od njegovih najvećih hitova, “Čke beogradske”, koji je obeležio početak njegove muzičke karijere. Čim su se začuli prvi taktovi, hiljade fanova uglas je pevalo svaki stih, a atmosfera na Ušću dostigla je vrhunac.

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Gazda Paja izašao na binu bez majice, izgleda nikad bolje: Zapalio masu na poslednjem danu Music Week-a Izvor: MONDO

Gazda Paja je još jednom pokazao da njegovi hitovi ne gube na popularnosti ni posle više od decenije, a emotivan trenutak kada se prisetio svojih muzičkih početaka izazvao je ovacije publike, koja ga je tokom celog nastupa bodrila gromoglasnim aplauzima i horskim pevanjem.

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Gazda Paja je otvorio ovo vece Music Week-a Izvor: Kurir

 Veliko interesovanje

Poslednje veče ovogodišnjeg Music Week festivala privuklo je ogroman broj posetilaca, a reka ljudi i dalje pristiže na Ušće kako bi prisustvovala završnici jednog od najvećih muzičkih događaja u regionu.

Već od ranih večernjih sati stvaraju se velike gužve na prilazima festivalu, dok publika u odličnom raspoloženju nestrpljivo iščekuje nastupe najvećih muzičkih zvezda.

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Music Week grmi od fanova Izvor: Kurir

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Gazda Paja je otvorio ovo vece Music Week-a Izvor: Kurir