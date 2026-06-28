ANA NIKOLIĆ REKLA LUKASU DA JE OMAŠIO ŽIVOT, ON POBESNEO: "To pričaj u svoje ime, mom ništa ne fali"
Večeras se završava muzičko takmičenje Hype zvezde i proglašava se pobednik koji će kući odneti 50.000 evra.
Stručni žiri je u punom sastavu - Aca Lukas, Mira Škorić, Lepa Lukić, Miroslav Ilić i Boki 13, dok su specijalni gosti Ana Nikolić i Vlado Kalember.
Nakon što su prve dve takmičarke završile sa svojim nastupom, žiri je trebalo da da svoje mišljenje.
Boki 13 je bio najglasniji, Lepa nije znala kako se kandidati zovu, a Ana Nikolić je odbila da prokomentariše takmičarke.
Lukas i Ana se posvađali
Lukasa je to iznerviralo pa je skočio sa svoje stolice i zahtevao da se tok finala promeni, sekund kasnije Ana je "pecnula" Lukasa.
"Tvoj život je ionako promašen, kao i moj", rekla je kroz osmeh ali pevaču to nije prijalo.
"Pričaj u svoje ime, mom ništa ne fali" bio je ozbiljan Aca, a Ana je nastavila da mu se objašnjava ne želivši sukob i svađu.
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