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Večeras se završava muzičko takmičenje Hype zvezde i proglašava se pobednik koji će kući odneti 50.000 evra.

Nakon što su prve dve takmičarke završile sa svojim nastupom, žiri je trebalo da da svoje mišljenje.

Boki 13 je bio najglasniji, Lepa nije znala kako se kandidati zovu, a Ana Nikolić je odbila da prokomentariše takmičarke.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

Lukas i Ana se posvađali

Lukasa je to iznerviralo pa je skočio sa svoje stolice i zahtevao da se tok finala promeni, sekund kasnije Ana je "pecnula" Lukasa.

"Tvoj život je ionako promašen, kao i moj", rekla je kroz osmeh ali pevaču to nije prijalo.

"Pričaj u svoje ime, mom ništa ne fali" bio je ozbiljan Aca, a Ana je nastavila da mu se objašnjava ne želivši sukob i svađu.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić

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