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Nakon sjajnog otvaranja programa, na binu Music Week festivala kao drugi izvođač izašao je Albino, koji je nastup započeo svojim velikim hitom “Nevjesta”.

Već pri prvim taktovima publika je zapala u trans, a hiljade posetilaca horski je pevalo svaku reč pesme.

Odlična energija i upečatljiv scenski nastup dodatno su podigli atmosferu na Ušću, dok su fanovi mobilnim telefonima beležili svaki trenutak.

Albino oduševio publiku na Music Week festivalu Foto: Matija Popovic

Pokazao zašto je među najpopularnijima

Albino je pokazao zbog čega važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a njegov izlazak na binu izazvao je ovacije i gromoglasan aplauz.

Publika nije prestajala da peva i igra, pa je već na samom početku njegovog nastupa bilo jasno da će završno veče Music Week festivala ostati upamćeno po sjajnoj atmosferi i velikim muzičkim hitovima.

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