Slušaj vest

Veliko finale Hype Zvezda donelo je pravu dramu koja je iznenadila sve prisutne.

Dok je program tekao, došlo je do neočekivanog obrta kada je Ana Nikolić posumnjala da se njen partner Rale dopisuje sa nekom ženskom osobom, zbog čega je burno reagovala.

Prema onome što se moglo videti tokom programa, Ana je u jednom trenutku izgubila strpljenje i jasno stavila do znanja da joj situacija nije nimalo prijatna. Njena reakcija izazvala je veliku pažnju, a napetost se osetila i među prisutnima.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u novom životnom razdoblju Foto: Instagram, Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Pala pretnja

U jeku rasprave, Ana je čak zapretila da će napustiti emisiju, što je na trenutak unelo dodatnu neizvesnost u finale.

Svi su sa nestrpljenjem pratili razvoj situacije, pitajući se da li će zaista otići ili će se tenzije smiriti obzirom da se već sukobila sa Lukasom.

Pogledajte dodati snimak: