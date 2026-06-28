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Nakon nastupa Gazde Paje i Albina, na binu Music Week festivala kao treća izašla je Teodora Džehverović, čiji je dolazak izazvao pravo oduševljenje među publikom.

Čim se pojavila na sceni, dočekali su je gromoglasni aplauzi i vriskovi fanova.

Teodora je energičnim nastupom i prepoznatljivom koreografijom odmah podigla atmosferu, dok je publika od prvog do poslednjeg reda pevala njene najveće hitove.

Harizmatična pevačica još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih domaćih zvezda, a njena pojava na bini izazvala je pravu euforiju.

1/11 Vidi galeriju Teodora Džehverović na Music Weeku Foto: Matija Popovic

Hiljade posetilaca uživale su u svakom trenutku njenog nastupa, a odlična energija i spektakularna atmosfera potvrdili su da je završno veče Music Week festivala ispunilo očekivanja publike.

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