Slušaj vest

Veliko finale Hype Zvezda donelo je niz zanimljivih i neplaniranih trenutaka, a jedan od njih dogodio se usred programa kada je Lepa Lukić na trenutak prekinula tok emisije.

Naime, dok je program bio u toku, Lepa se obratila Miroslavu Iliću i upitala ga koliko je sati, objasnivši da je vreme da popije svoju redovnu terapiju.

– Koliko je sati? Treba lek da popijem – rekla je Lepa, tražeći pomoć od kolege koji je bio u njenoj blizini.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Lepa izazvala smeh

Njihov kratak razgovor čuo se u programu, pa je na nekoliko trenutaka pažnja bila skrenuta sa dešavanja na sceni. Ipak, situacija je brzo rešena, a nakon što je dobila informaciju o vremenu, program je nastavljen bez većih zastoja.

Ovaj spontani momenat izazvao je osmehe među prisutnima, dok su mnogi pohvalili Lepu zbog odgovornosti prema svom zdravlju i činjenice da ni usred važnog televizijskog događaja ne zaboravlja da na vreme uzme propisanu terapiju.

Pogledajte dodatni snimak: