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Rumunska dance-pop zvezda INNA priredila je pravi spektakl na poslednjoj večeri Belgrade Music Weeka, gde je svojim izlaskom na binu izazvala oduševljenje hiljada posetilaca na Ušću.

Publika je od prvih taktova pevala uglas njene najveće hitove poput “Hot”, “Sun Is Up”, “Amazing” i “Ruleta”, dok je energičnim nastupom i atraktivnom koreografijom pokazala zašto već godinama važi za jednu od najpopularnijih evropskih pop izvođačica.

1/11 Vidi galeriju INNA na Music Weeku Foto: Matija Popovic

INNA je na scenu izašla u upečatljivom izdanju, a tokom celog nastupa nije prestajala da komunicira sa publikom, koja joj je uzvratila gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

Njeno gostovanje predstavlja jedan od vrhunaca ovogodišnjeg Belgrade Music Weeka, koji je po prvi put ugostio ovu svetsku muzičku zvezdu.

Nakon niza regionalnih izvođača, INNA je dodatno podigla atmosferu i polako privela kraju festivalsko veče u velikom stilu, potvrdivši zbog čega njeni hitovi godinama osvajaju top-liste širom sveta. Pogledajte kako je izgledao Džehvin nastup.

Pogledajte dodatni snimak: