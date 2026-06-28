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Anđela Đuričić iznenadila je javnost kada je na svom Instagram profilu podelila zajedničku fotografiju sa Filipom Carem.

Ona je otputovala u njegovu rodnu Crikvenicu, gde su proveli zajedničko vreme u jednom ugostiteljskom objektu na samoj obali.
Anđela je za ovu priliku odabrala ležeran letnji stajling sa belom rupičastom majicom i slamnatim šeširom, dok je Car pozirao u prepoznatljivom opuštenom izdanju sa sunčanim naočarima.

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Anđela Đuričić i Filip Car zajedno na večeri Foto: Printscreen

Ovaj njihov iznenadni susret i bliskost odmah su pokrenuli lavinu komentara i spekulacija na društvenim mrežama o prirodi njihovog odnosa. S obzirom na njihovu rijaliti prošlost, verni fanovi sa velikim interesovanjem prate svaki njihov sledeći korak i pitaju se da li je na pomolu neka nova saradnja ili nešto više.

Gastoz: "Sa Anđelom je bilo turbulentno"

Gastoz je, inače, nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom.

Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili.

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.

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