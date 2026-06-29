Slušaj vest

Hrvatski pevač Jakov Jozinović uspeo je da podigne veliku prašinu na društvenim mrežama nakon što je objavio, a ubrzo zatim obrisao, romantičan snimak sa nepoznatom devojkom.

Iako je objava na njegovom profilu kratko trajala, to nije sprečilo korisnike društvenih mreža da sačuvaju snimak, nakon čega je on počeo ubrzano da se deli internetom.

Foto: Printscreen

Sumnjaju da je reč o poznatoj pevačici

Ubrzo su krenule i brojne spekulacije o identitetu misteriozne devojke.

Posebnu pažnju privukla su nagađanja koja su se pojavila među korisnicima Reddita.

Mnogi od njih izneli su pretpostavku da je na snimku pevačica Džejla Ramović, Jakovljeva koleginica koja je nedavno bila specijalna gošća na njegovom koncertu u beogradskom Sava centru.

Korisnici ove društvene mreže naveli su nekoliko detalja zbog kojih smatraju da je reč upravo o Džejli. Među njima su njen prepoznatljiv profil lica, prsten koji često nosi na kažiprstu, kao i pojedine fizičke karakteristike za koje tvrde da se poklapaju sa devojkom sa snimka.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

"Po svemu se čini da je ona", "Vidi šaku stvarno bi mogla biti", "99 posto ona", samo su neki od komentara koji su se pojavili na Redditu, dok su drugi ipak pozvali na oprez i istakli da bez potvrde ne treba donositi zaključke.

Ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović nisu se oglašavali ovim povodom, pa za sada nema potvrde da je pevačica zaista osoba sa snimka, a nedavno je Aca Lukas priznao da mu ćerka redovno ide na koncerte mladog izvođača.

kurir / telegraf

Pogledajte dodatni snimak: