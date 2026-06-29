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Nakon četiri meseca tenzične borbe prva sezona Hype Zvezda dobila je svog pobednika. Najveći broj glasova publike imao je David Gruevski i time je stekao titutlu najboljeg pevača pomenutog takmičenja ali i vrednu nagradu od 50.000 evra.

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Najveći broj glasova publike imao je David Gruevski Foto: Printscreen

Saša Mirković je saopštio tokom noći da će svi finalisti dobiti pesmu i spot, a kako se njih 20 borilo u ovom muzičkom obračunu biće pune ruke posla za Hype produkciju.

Nagradni fond ove sezone bio je 100.000 evra, prvu polovinu dobio je pobednik, dok su drugoplasirani Emran Musić i trećeplasirana SlobodankaTaneva dobili 30.000 odnos 20.000 evre.

Hype Zvezde Foto: Printscreen

Još jedna neočekivana nagrada

Mirković je iznenadio tokom noći još jednom nagradom, a to je specijalna nagrada stručnog žirija koja iznosi 10.000 evra.

Pobednik od strane žirija je Sanja Todorović.

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