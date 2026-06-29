POBEDNIK PRVE SEZONE HYPE ZVEZDA JE DAVID GRUEVSKI ! Kući nosi 50.000 evra, a tu su i ostale vredne nagrade
Nakon četiri meseca tenzične borbe prva sezona Hype Zvezda dobila je svog pobednika. Najveći broj glasova publike imao je David Gruevski i time je stekao titutlu najboljeg pevača pomenutog takmičenja ali i vrednu nagradu od 50.000 evra.
Saša Mirković je saopštio tokom noći da će svi finalisti dobiti pesmu i spot, a kako se njih 20 borilo u ovom muzičkom obračunu biće pune ruke posla za Hype produkciju.
Nagradni fond ove sezone bio je 100.000 evra, prvu polovinu dobio je pobednik, dok su drugoplasirani Emran Musić i trećeplasirana SlobodankaTaneva dobili 30.000 odnos 20.000 evre.
Još jedna neočekivana nagrada
Mirković je iznenadio tokom noći još jednom nagradom, a to je specijalna nagrada stručnog žirija koja iznosi 10.000 evra.
Pobednik od strane žirija je Sanja Todorović.
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