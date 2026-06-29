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Po svemu sudeći na estradnom nebu rodila se još jedna ljubav. Jakov Jozinović i Džejla Ramović su u vezi.

ni su očigledno već neko vreme u bliskom odnosu, ali su to krili. Sada se otkrilo kada je Jakov objavio na svom Instagram profilu snimak sa jahte na kojem se ljubi sa četiri godine starijom koleginicom.

On je brzo uklonio video, ali je bilo onih koji ga prate koji su uspeli da ga sačuvaju. Najpre je bilo nagađanja da li je baš Džejla devojka koja ga ljubi, ali onda se pojavio i ceo video na kome se jasno vidi da su njih dvoje u vezi.

Džejla i Jakov uživaju na odmoru, a strastima su se prepustili tokom plovidbe jahtom sa prijateljima.

I ako su oboje mladi ipak razlika u godinama postoji. Džejla Ramović je rođena 2002. godine i ima 24 godine, dok je Jakov rođen 2006. godine i ima 20 godina.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Džejla o Jakovu

Džejla je bila gošća na jednom od deset koncerata Jakova Jozinovića u Sava centru kada je govorila o njemu.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - rekla je Džejla i nastavila:

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je misleći na video dok peva sa Jakovom i Matijom Cvekom sedeći na bini.

Do sada se o ljubavnom životu mladog pevača ništa nije znalo, govorio je da je sam, dok je Džejla bila u vezi sa Bojanom, pevačem slovenačke grupe Dćoker aut.