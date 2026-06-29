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Dado Polumenta i njegova supruga Ivona Polumenta, danas su sigurno najsrećniji bračni par na svetu. Nakon dve ćerke u dom pevača stigao je i sin.

Radosnu vest podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama objavivši prvu fotografiju iz porodilišta.

Na porodičnoj slici ponosni roditelji poziraju sa tek rođenim naslednikom, dok su uz njih i njihove ćerkice. Osmesi nisu silazili sa lica Dada i Ivone, a prizor je raznežio brojne pratioce koji su im uputili čestitke i najlepše želje

Sinu dali ime Isak

Ivona je uz fotografiju napisala kratku, ali emotivnu poruku:

ISAK POLUMENTA 28.06.2026. 23:40h

HVALA TI BOŽE!

Hvala najboljima na svetu.

Inače, ime Isak jedno je od najstarijih imena i vodi poreklo iz hebrejskog jezika. Nastalo je od imena Jicak (Yitzhak), koje znači "on će se smejati" ili "neka se raduje". Ime ima posebno mesto u tri velike monoteističke religije. U judaizmu Isak je sin Avrama i Sare, u hrišćanstvu jedan je od najvažnijih starozavetnih praotaca, dok se i u islamu poštuje kao prorok pod imenom Ishak (Ishaq), sin Ibrahima i otac proroka Jakuba (Jakuba/Jakova).

Čestitke srećnim roditeljima pristizale su sa svih strana, a nema sumnje da je dolazak malog Isaka doneo novu radost u njihov porodični dom.

1/8 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Venčali se u dnevnoj sobi

- Je l' ima neki trenutak sa venčanja koji ćete pamtiti - glasilo je pitanje u jednoj od emisija gde je gostovao bračni par.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja...Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".

- Pričali smo mnogo o tebi i o ljubavi, čime te je Dado posebno lepo iznenadio, kojim svojim odgovorom - pitala je Sanja.

- Iskreno da ti kažem, ne iznenađuje me, uvek je iskren. Kakav je iza kamera, takav je i ispred kamera. Uvek je isti - rekla je Ivona.