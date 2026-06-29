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Jakov Jozinović i Džejla Ramović novi su estradni par. Pevačica i njen mlađi kolega odali su svoju ljubav snimkom sa jahte, koji je objavljen na Instagram storiju Jozinovića, a onda za samo nekoliko minuta obrisan. Tih nekoliko minuta bilo je dovoljno da danas ceo Balkan priča o ljubavi između Džejle i Jozimovića.

Varnice sevnule u Beogradu

Poznato je da je nedavno Jakov održao 10 koncerta u Beogradu u Sava Centru, a na jednom od nastupa njegova gošća na bini bila je i Džejla. su Džejla i Jakov imali i zajednički nastup u Sava Centru, o kom se danima pričalo i gde se već mogla naslutiti neverovatna hemija. Tada je talentovana pevačica podelila svoje impresije o kolegi i otkrila koliko je oduševljena celokupnim iskustvom.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je tada popularna pevačica.

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Miomir Milić, Kurir

"Zaljubljeno sam gledala..."

Ono što je mnoge posebno iznenadilo i raznežilo jeste Džejlino iskreno priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo. Iako inače izbegava da analizira svoja pojavljivanja u medijima, ovoga puta su emocije presudile.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta," priznala je iskreno mlada zvezda.

Džejla starija od Jakova

I ako su oboje mladi ipak razlika u godinama postoji. Džejla Ramović je rođena 2002. godine i ima 24 godine, dok je Jakov rođen 2006. godine i ima 20 godina.