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Vest da je Džejla Ramović u emotivnoj vezi sa Jakovom Jozinovićem ponovo je u fokus javnosti vratila njen ljubavni život, o kojem je pevačica godinama govorila veoma retko.

Pre nego što se njeno ime dovelo u vezu sa Jakovom, Džejla je bila u vezi sa slovenačkim muzičarem Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom grupe Joker Out. Iako su dugo uspevali da sačuvaju svoju privatnost daleko od očiju javnosti, nagađanja o njihovoj romansi dodatno su se pojačala nakon jednog važnog događaja u pevačicinom životu.

Naime, nakon što je diplomirala, Džejla je na društvenim mrežama podelila fotografije sa proslave, a među njima se našla i zajednička fotografija sa Bojanom. Posebnu pažnju privuklo je to što je on bio u društvu njene porodice, zbog čega su mnogi zaključili da je njihov odnos bio ozbiljan.

Foto: Printscreen

Iako nijedno od njih dvoje nije preterano govorilo o svojoj vezi, upravo su te fotografije bile dovoljne da potvrde ono o čemu se dugo spekulisalo. Nakon raskida, Džejla je nastavila da svoj privatni život drži podalje od javnosti, sve do trenutka kada je ponovo počelo da se govori o njenoj vezi sa Jakovom Jozinovićem.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Pevačica ni danas ne voli da iznosi detalje iz svog emotivnog života, pa se u javnosti uglavnom pojavljuju samo informacije koje sama odluči da podeli.

Inače, Džejla Ramović je govorila o novom spotu i poslovnim uspesima, ali i o ljubavi. Dotakla se i priča da je u vezi sa Bojanom.

- Mi dugo sarađujemo i poznajemo se dosta dobro - rekla je ona, a na insistiranje voditelja da sazna nešto više, Džejla se samo osmehivala.

Podsetimo, glasine o njihovoj ljubavi pokrenuli su fanovi na mrežama, koji tvrde da su ih nekoliko puta videli zajedno. Između ostalog, oni su viđeni i na koncertu Bili Ajliš u Kopenhagenu, koji se održao 29. aprila ove godine.

Bojan je navodno došao i da isprati jedan od Džejlinih nastupa, a pojavljuje se i u spotu njene nove pesme.