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Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram nalogu nakon završetka finala muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“. On tvrdi da je prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima, gde se finale održavalo, napadnut.

S njim su bili vozač i pripadnici njegovog obezbeđenja.

Saša Mirković naveo je da su zahvaljujući pravovremenoj reakciji vozača i članova obezbeđenja uspeli da izbegnu tragičan ishod.

Saša Mirković Foto: Printscreen Instagram

- Posle završetka emisije „Hype Zvezde“, prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima na mene i moje obezbeđenje pokušan je atentat. Pravovremenom reakcijom vozača i pratioca uspeli smo da izbegnemo ono najgore. Više informacija uskoro – poručio je Mirković na svom Instagram storiju.

Za sada nije poznato šta se dogodilo, a Saša Mirković je najavio konferenciju za medije na kojoj će izneti sve detalje ove drame.

Podsetimo, prošle godine u maju Mirkovića je napao estradni menadžerPredrag Popović Pop ispred jednog hotela u Zagrebu. Tom prilikom vlasnik Hajpa zadobio je povrede, zbog čega je završio u bolnici.