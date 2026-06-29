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Da su posetioci najbolje sudije kada je dobra zabava u pitanju, pokazalo se i u Neumu, primorskom gradu Bosne I Hercegovine, gde je za otvaranje sezone upravo publika putem glasanja na društvenim mrežama odabrala Gogu Sekulić.

Organizatori su prepustili odluku posetiocima, a izbor je bio jasan - pevačica koja je godinama poznata po energiji i atmosferi koju pravi na nastupima odnela je ubedljivu pobedu.

Foto: Nikola Luković

Foto: Nikola Luković

Veče u Neumu proteklo je u znaku dobre muzike, igre i odličnog raspoloženja, a Goga je još jednom opravdala očekivanja publike. Već od prvih taktova atmosfera je dostigla vrhunac, a publika je pevala uglas njene najveće hitove.

Posebnu pažnju privukla je i zanimljiva scena inspirisana njenim novim spotom za pesmu „Gogomanija“, koji je poslednjih dana izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako su u spotu glavne muške uloge poneli atraktivni modeli bez majica, slična atmosfera prenela se i na nastup – brojni momci u publici đuskali su u majicama na tregere, dok su pojedini u zanosu atmosfere otišli i korak dalje.

Foto: Nikola Luković



Da interesovanje za Gogu ne jenjava potvrđuje i činjenica da je već godinama jedna od najtraženijih pevačica za nastupe širom regiona, posebno na hrvatskom i crnogorskom primorju. Prošle godine oborila je rekord po broju letnjih nastupa, a po svemu sudeći isti tempo nastavlja i ove sezone – već sada ima zakazano više od 30 nastupa na primorju, ali i širom regiona.