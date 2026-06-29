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Na čuvenom Knežak izvoru, mjestu koje je zahvaljujući pjesmi "Romanija" postalo simbol rodnog kraja Halida Bešlića, danas je svečano otvoreno spomen-obilježje posvećeno jednom od najvećih umjetnika narodne muzike na ovim prostorima.

Ceremoniji otvaranja prisustvovao je i Halidov sin Dino Bešlić. Brojni građani, prijatelji, poštovaoci njegove muzike i mještani Knežine okupili su se kako bi odali počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i ljudskošću obilježio nekoliko generacija. Upravo na mjestu koje je Halid Bešlić svojim stihovima učinio prepoznatljivim širom Balkana, podignuto je trajno obilježje kao znak zahvalnosti rodnog kraja.

Svečanost je protekla u dostojanstvenoj atmosferi, uz prisjećanja na Halidov život i bogatu muzičku karijeru. Okupljeni su istakli da je Bešlić, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao vezan za svoje porijeklo, često s ponosom govoreći o Knežini i Romaniji.

Na spomen-ploči nalazi se fotografija legendarnog Halida Bešlića, a na ploči piše: “Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide. Tvoja Knežina”.

1/5 Vidi galeriju Spomen obeležje u čast Halida Bešlića Foto: Glas Zapadne Srbije Printscreen, Printscrean

Ideja o podizanju spomen-obilježja pokrenuta je nakon njegove smrti, kada su mještani izrazili želju da na Knežak izvoru ostane trajna uspomena na čovjeka koji je ime ovog kraja pronio daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Inicijativa je naišla na veliku podršku javnosti i brojnih ljubitelja njegove muzike.

Tokom ceremonije izvedene su neke od najpoznatijih Halidovih pjesama, među kojima je posebno emotivno odjeknula “Romanija“, koju su okupljeni pjevali zajedno.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić peva na nebeskoj sceni Foto: Marina Lopičić, Printskrin

Spomen-obilježje na Knežak izvoru od danas će predstavljati mjesto okupljanja, sjećanja i poštovanja prema umjetniku čiji glas i pjesme ostaju dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine i cijelog regiona.

Knežak izvor, koji je zahvaljujući Halidu Bešliću postao jedno od najprepoznatljivijih mjesta na Romaniji, sada nosi i trajni podsjetnik na čovjeka koji ga je svojim pjesmama učinio besmrtnim.

Otvaranjem ovog spomen-obilježja ispunjena je želja mnogih poštovalaca da uspomena na Halida Bešlića ostane trajno sačuvana upravo tamo gdje je, kako mnogi kažu, počela njegova životna i umjetnička priča, piše Klix.