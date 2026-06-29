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Lidija Vukićević jedna je od žena koja je kao vino. Što je starija to je lepša, a njena kovrdžava duga kosa po kojoj je svi prepoznaju je njen zaštitni znak. Međutim, glumica se odlučila na promenu, pa je nedavno objavila fotografiju sa ravnom kosom i šokirala pratioce.

Ova transformacija izazvala je tada pravu buru, a Lidiju Vukićević je tada malo ko prepoznao na prvi pogled i komentari su se nizali.

"Nemoguće da je to ona, kakva riba", "Lidija prkosi svim zakonima, žena je sve lepša", "Ja sam stvarno u šoku, vau", "Da mi je neko rekao da ću videti Lidiju bez kovrdža, ne bih verovala", samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

1/6 Vidi galeriju Lidija Vukićević sa ravnom kosom Foto: Printscreen, Printsceeen, ATA images

"Frizuru bih promenila samo zbog uloge"

Glumica tokom čitve karijere nije promenila svoju frizuru po kojoj je postala prepoznatljiva.

Svi pamte Lidiju Vukićević po loknama koje su godinama njen zaštitni znak, a sada je otkrila da li planira da promeni nešto na sebi.

Ona je otkrila je da ne želi da promeni boju kose jer je u potpunosti zadovoljna aktuelnom, koju ima još od osamdesetih godina prošlog veka.

"Nikad se ne bih ofarbala u plavo ili izravnala kosu", odlučno je rekla i dodala da bi uradila tako nešto, ali samo u jednom slučaju.

"Pristala bih to jedino ako to uloga zahteva od mene. Ne želim da bežim od sebe pošto se sebi i ljudima do čijeg mi je mišljenja stalo sviđam baš ovakva kakva jesam", rekla je Lidija.