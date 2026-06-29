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Ona je u nedelju zapalila masu u Budvi, a publika je uglas sa njom pevala i stare hitove, ali i sve najnovije sa poslednjeg albuma "Dominantna", koji je izdala nedavno.

U jednom od najpoznatijih, najvećih i najboljih klubova u Crnoj Gori, Tea se pojavila u izazovnom kostimu, srebrne boje sa kristalima, koji je ostavio sve prisutne bez teksta.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

I na ovom nastupu tražila se karta više, a osim što je klub bio popunjen do poslednjeg mesta, masa ljudi ostala je ispred jer nije uspela da kupi kartu i prisustvuje spektaklu.

Pevačica je prošle godine imala najveći broj nastupa u susednoj državi, a nema sumnje da će i ovog leta ponoviti, ako ne i udvostručiti uspeh.

01:36 Tea Tairović otvorila letnju sezonu u Crnoj Gori Izvor: Privatna arhiva

U izazovnom izdanju mlada pevačica igrala je i pevala na bini svoj novi hit "Bonita", što je potpuno bacilo u trans sve verne fanove, koji su skandirali. Publika je odmah, čim je pevačica pustila glas poskakala i nije stala cele noći, pevajući od reči do reči zajedno sa Teom sve njene pesme.

Podsetimo, hit "Bonita" je numera sa poslednjeg albuma, koja je oborila sve rekorde u treningu kako u našoj zemlji, tako i u regionu.