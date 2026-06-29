Slušaj vest

Slađa Delibašić je važila sa jednu od najzgodnijih i najpopularnijih žena devedestih. Njen izgled u šestoj deceniji i dalje je česta tema javnosti jer pevačica izgleda kao da ima bar 20 godina manje, a nedavno se i povela polemika oko toga gde je i šta radi poznata pevačica.

Slađa Delibašić je nedavno priznala da radi i kao konobarica u kafiću svoje mlađe ćerke Marinele. Kako je ranije pričala u emisiji "Exkluziv", radni dan joj počinje rano, a obaveza se nimalo ne libi.

- Jao, sad sam sela ako mi verujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom.

1/7 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

"Ljudi su u početku bili u neverici"

Gosti kafića često ostanu u šoku kada vide ko im donosi narudžbinu, a Slađa kroz osmeh prepričava njihove reakcije.

- Ljudi su u početku bili u neverici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem. Evo pozivam vas da dođete da vas uslužim i spremim vam kafu - ispričala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je okačila mikrofon o klin Foto: Shutterstok, Petar Aleksić, Kurir, Nemanja Nikolić

Biznis cveta, ali ona sama čisti dva puta nedeljno

- Svaki dan, znači od ujutru sam u vrtiću, a čistim sama dva puta nedeljno. Imam još jednu vaspitačicu koja je onako sitna i ona može svuda da se provuče - rekla je Slađa, ne krijući zadovoljstvo svojim radom.

Živi kao podstanar i plaća paprenu kiriju

Iako je decenijama radila i zaradila mnogo, Slađa je nakon razvoda odlučila da promeni život iz korena i potpuno zbrine svoje naslednice.

Ona je jednu kuću prepisala na prvu ćerku Silviju, drugu kuću je dala ćerki Marineli, dok je od treće i najveće kuće napravila pomenuti vrtić. Zbog toga, Slađa danas nema sopstveni krov nad glavom, već nekretninu iznajmljuje.

- I dalje sam podstanar, ne živim ovde, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 evra mesečno, cene su mnogo skočile - priznala je iskreno bivša zvezda devedesetih.