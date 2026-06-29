90-IH JE BILA MEGA ZVEZDA, A SAD ČISTI VRTIĆ I RADI KAO KONOBARICA: Promenila život - I dalje sam podstanar, plaćam kiriju
Slađa Delibašić je važila sa jednu od najzgodnijih i najpopularnijih žena devedestih. Njen izgled u šestoj deceniji i dalje je česta tema javnosti jer pevačica izgleda kao da ima bar 20 godina manje, a nedavno se i povela polemika oko toga gde je i šta radi poznata pevačica.
Slađa Delibašić je nedavno priznala da radi i kao konobarica u kafiću svoje mlađe ćerke Marinele. Kako je ranije pričala u emisiji "Exkluziv", radni dan joj počinje rano, a obaveza se nimalo ne libi.
- Jao, sad sam sela ako mi verujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom.
"Ljudi su u početku bili u neverici"
Gosti kafića često ostanu u šoku kada vide ko im donosi narudžbinu, a Slađa kroz osmeh prepričava njihove reakcije.
- Ljudi su u početku bili u neverici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem. Evo pozivam vas da dođete da vas uslužim i spremim vam kafu - ispričala je pevačica.
Biznis cveta, ali ona sama čisti dva puta nedeljno
- Svaki dan, znači od ujutru sam u vrtiću, a čistim sama dva puta nedeljno. Imam još jednu vaspitačicu koja je onako sitna i ona može svuda da se provuče - rekla je Slađa, ne krijući zadovoljstvo svojim radom.
Živi kao podstanar i plaća paprenu kiriju
Iako je decenijama radila i zaradila mnogo, Slađa je nakon razvoda odlučila da promeni život iz korena i potpuno zbrine svoje naslednice.
Ona je jednu kuću prepisala na prvu ćerku Silviju, drugu kuću je dala ćerki Marineli, dok je od treće i najveće kuće napravila pomenuti vrtić. Zbog toga, Slađa danas nema sopstveni krov nad glavom, već nekretninu iznajmljuje.
- I dalje sam podstanar, ne živim ovde, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 evra mesečno, cene su mnogo skočile - priznala je iskreno bivša zvezda devedesetih.
Kurir.rs