Slušaj vest

Šeki Turković nedavno je otvorio dušu i izneo nepoznate detalje o svom odrastanju i porodičnim odnosima. On se prisetio detinjstva koje je proveo uz oca i maćehu, s obzirom na to da je njegov otac oterao njegovu majku iz kuće dok je Šeki još uvek bio dete.

Njegovi roditelji su kratko bili u braku, a pevač ni danas ne zna pravi razlog njihovog rastanka. Ipak, on je oštro demantovao glasine o majčinom neverstvu koje su godinama unazad pratile njegovu porodicu.

"Nikada moja majka nije prevarila mog oca. To je pogrešna informacija, sigurno", jasan je bio Šeki Turković.

Sudbina je htela da se njihov prvi susret, nakon njenog odlaska, dogodi sasvim slučajno, i to kada je on već počeo s vremena na vreme da nastupa. Zahvaljujući stricu koji je svirao harmoniku i vodio ga sa sobom na svirke, Šeki je zapevao u majčinom selu, tačnije u njenom komšiluku. Pošto su mu otac i maćeha bili staratelji, morao je sa njima da se konsultuje i traži odobrenje da ode tamo.

1/6 Vidi galeriju Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT

Prvi put video majku kad je pevao u njenom selu

Tada je, po prvi put, video svoju majku i polubraću sa njene strane. Međutim, ono što je mnoge iznenadilo jeste njegova emotivna reakcija, odnosno odsustvo iste tokom ovog susreta.

"Sad da kažem nešto, slagaću; ako kažem da je bilo nekog uzbuđenja. Jednostavno, osećao sam se kao da sam sreo jednu običnu ženu", potpuno iskreno je priznao pevač za Hype TV. S obzirom na to da nije rastao pored nje, Šeki je objasnio da jednostavno nije uspeo ni da je zavoli.

Inače, iako su nedavno kružile glasine da mu je porodična kuća u selu Krnja Jela srušena pod nesrećnim okolnostima, prava istina je zapravo potpuno drugačija.