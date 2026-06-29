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Pevač Emir Habibović (41) prolazi kroz velike životne trenutke, te čeka dete sa 15 godina mlađom suprugom Tamarom Selimović, a sada je otkrio da će postati deda.

Pevač i njegova 15 godina mlađa izabranica, a ujedno i koleginica, ponovo su se našli u centru pažnje javnosti zbog radosnih vesti, u njihovu porodicu stiže prinova.

1/5 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Privatna Arhiva, Goran Jovanović, Printscreen

Iako je javnost već upućena da će pevač uskoro stiže prinova, ono što je retko ko zna jeste da je ovo Emiru šesto dete.

Naime, on iz prethodnog braka ima troje dece, dok sa sadašnjom suprugom ima dve ćerke. Sa dva sina i tri ćerke, ponosni tata ne krije koliko je srećan zbog budućeg proširenja porodice.

Ćerka pevača iz prvog braka će se uskoro poroditi, pa osim što će dobiti šesto dete, Emir će postati i deda, a on je lepe vesti podelio sa svetom preko svog Instagram naloga.

Foto: Printscreen

- Hvala Bogu postaću deda, stiže dedina princeza - napisao je ponosni Emir.

Izgubili bebu u oktobru

Par se u oktobru prošle godine susreo sa teškim životnim udarcem kada je njihova sreća zbog dolaska prinove prekinuta gubitkom trudnoće. Njihovi blsiki prijatelju su sa nama tada podelili ove vesti.

- Porodica Habibović poslednjih dana prolazi kroz težak perod. Tek što su saznali da će po treći put postati roditelji desile su se neočekivani trenuci.Tamara je utučena i ne prestaje da plače.Emir i devojčice su uz nju.Ona je veoma požrtvovna kao majka. Posvećena je deci i to je smisao njenog života. Nadam se da će im Bog ponovo podariti tu sreću. Sve je to život, taman pomisliš kako je sve u najboljem redu, a onda se dogode neočekivane situacije - priča naš izvor koji je tada zamolio za diskreciju zbog specifčnosti situacije.

1/5 Vidi galeriju Par čeka prinovu Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Tom prilikom smo pozvali i Habibovića koji je potvrdio naša saznanja.

- Nažalost, tačno je. Ovo je za nas veliki udarac, nadam se da nas razumete. Teško je govoriti na ovu temu. Neka su sva deca živa i zdrava - kratko je poručio muzičar tada.

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