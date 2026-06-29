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Nika Komadina uplovila je u estradne vode, i ako se bavi i još jednim poslom. Lepa Riječanka koja je po zanimanju stomatolog i naslednica je porodičnog biznisa, sada je spremna da osvoji region.

Pevačica je nedavno boravila u Beogradu zbog sastanaka u vezi nastupa u srpskoj prestonici koje će uskoro održati, ali i kako bi otišla da muzičkih studija i završila nove projekte koji će uskoro ugledati svetlost dana. Tom prilikom smo se našli s njom i u razgovoru nam je otkrila sve o odluci da pored uspešne karijere u zdravstvu postane i pevačica, bliskosti sa Brenom i Bobom Živojinovićem, ali i prijateljstvu sa Jakovom Jozinovićem.

Kako si od stomatologa odlučila da postaneš pevačica?

- Ja sam od malena pevala i moji roditelji nisu bili za to, mislim ne znam čiji roditelji su uopšte za to da im ćerka bude pevačica (smeh) ali ja sam završila fakultet i tad se nisam bavila pevanjem, samo sam s vremena na vreme pevala na Instagramu i onda su ljudi počeli da komentarišu da treba da pevam, da snimam neke svoje projekte ja sam razmišljala i pitala se "Zašto da ne?" ali u jednom trenutku sam ipak pomislila da to nije za mene. Vratila sam se da radim kod tate u firmi, ali mi je nešto falilo i onda sam shvatila da moram da se vratim pevanju. Ostalo je istorija!

Ko je odlučio da ćeš se zvati Nika? Zvučno ime, lako pamtljivo

- E, evo jedna zanimljiva priča. Moja mama je gledala seriju Nika Kosa i bila je jedna devojka kovrdžava i jako je lepo pevala, i moja mama je rekla da bi jako volela da ima takvu ćerku. I ja joj sada često kažem da je ona manifestovala to da ja sada se bavim pevanjem.

Sedam pesama i vrlo ozbiljni saradnici. Kako si došla do njih?

Foto: Printscrean

- Sasvim slučajno. Upoznala sam Brenu i Bobu i oni su me spojili sa Brajom i Kostićem. Onda sam pevala kod Živojinovića na slavi pre dve godine, počeli smo se družiti, oni letuju u Opatiji, imamo brod jedan pored drugog i tako je sve počelo. Sa Banetom Opačićem je saradnja nastala tako što sam ja htela da otpevam kaver za pesmu "11" od Marije Šerifović. Ja sam se javila Banetu zbog prava i ostalih stvari on mi je tražio da mu pošaljem snimak i tada mi je rekao da bi trebalo da moram da dođem kod njega u studio i došla sam odmah sutra snimili smo kaver, a pronašli smo i pesmu koju ću ja snimiti, a on je radio.

Iz Opatije si. Da li si imala prilike da sretneš i Sašu Popovića?

- Nisam. Brenu i Bobu jesam upoznala i oni su divni ljudi. Skromni i dobri. To mi se jako sviđa kod njih

Vrlo vodiš računa o izgledu, kojim sportom se baviš?

- Nisam nikada bila sportski tip. Teretana 4 puta nedeljno, a moj tata je inače voleo i želeo s obzirom da je on igrao fudbal, da se i ja bavim fudbalom ali shvatio je da sam ja potpuno u muzici.

Radiš kao stomatolog, da li ti klijenti traže da im pevaš?

- Pevam naravno, traže mi klijenti. Svi znaju da pevam. Teško je kad ti ide pesma na radiju ne možeš da ne zapevaš. Moj tata inače ne voli da to radim ali šta ću, volim da pevam.

Kako se tebi čini ovo veliko estradno nebo?

- Pa mnogo mi se sviđa Jakov Jozinović.On je skroman i drag, takva sam i ja. Jednostavno želim biti prirodna i svoja, ne želim da me stavljaju u kalupe, zato mi se i sviđa taj njegov način bitisanja na estradnoj sceni. A volim Ninu Badrić, Jelenu Rozgu, Doris Dragović. Ljudi mi često kažu da podsećam na Rozgu

Da li se možda poznaješ sa Jakovom?

- Da znamo se. Upoznali smo se na njegovom koncertu i posle smo se i na afteru družili. Stvarno je super. Znam se i sa Matijom Cvekom i baš smo pričali Matija i ja nešto i ja mu kažem da sam snimila pesmu "Sto za dvoje", a isti naziv pesme nosi i jedna numera sa njegovog albuma. Njemu je to bilo super

Foto: Printscrean

Sa kim bi od srpskih pevača volela da snimiš duet?

- Saša Kovačević. Znamo se i ima lep glas i lep je čovek, tako da... Ali stvarno ne znam koga bih izdvojila. Od ženskih izvođača najviše volim Mariju Šerifović i vrlo volim da pevam njene pesme. Pesma koju mi je radio Bane dosta podseća na njene pesme, a objaviću je pred zimu

Kako se ti provodiš kad dođeš u Beograd?

- Pa jako volim Beograd. Ovde mi je uvek top. Ovde je život, izlasci to kad nas nema malo je tamo dosadno. Ovde volim što se svuda može čuti uživo muzika još i kad me stave da pevam tek tad mi je dobro.

Rekla si mi da Brenu i Bobu znaš jer su vam brodovi usidreni na istom mestu

- Da, ja sam bila jako mala kad su se moji družili s njima. I nakon toliko godina kad smo se ponovo sreli mene je tata podsetio da se mi već znamo i onda smo se opet spojili.

Kakav je tvoj tip muškarca?

- Da je dovoljno jak. Muškarci generalno imaju problem sa egom. Kad sam ja u pitanju prvo im je teško što sam stomatolog i uspešna u svom poslu, a kad kažem i da pevam to im je tek problem. Zašto se ja eksponiram i tako to. Definitivno muškarci trebaju da budu muškarci, žene ne mogu više da glume muškarce.

Jel su se sada roditelji prihvatili tvoj izbor da se baviš pevanjem?

- Pa i nisu nešto baš. Oni kao prihvataju jer misle da je to moj hir, ali to nije tako. Ja kad pričam o pevanju ja se smejem. To je moja radost., osećam se živim. Mislili su da ću ostaviti karijeru stomatologa do toga neće doći, ali ću pronaći vremena za pevanje sigurno.

Kakvi su ti planovi za leto?

- Odmaraću, pevaću, upala sam na jednoj akademiji za mjuzikl u Njujorku pa ću biti tamo mesec dana. Želim apsolutno sve od života definitivno.

Kakvi su Braja i Kostić za saradnju?

- Puno se razlikuju od naših autota u Hrvatskoj, jako mi se sviđa princip autora odavde, da sve se snima uveče. U Hrvatskoj se to radi preko dana, ali jasno mi je zašto je bolje uveče. Tad je najbolja emocija tada je nekako posebna i emocija i energija.

Nikad se nisi oprobala u muzičkim takmičenjima?

- Nisam. Nisam. Mislim jednom jesam 2023. godine, ali smo tu nešto poslali snimak koji je bio bezveze i ništa se tu nije desilo. Vremenom sam shvatila da to i nije bio moj poziv, a i nekako shvatam da je bolje ići sam ovim putem jer ne verujem toliko u ta takmičenja. Dobre ljude izbacuju, a ostavlaju neke koji i nisu neki posebni izvođači, ali neka mafija, nešto...

05:48 Nika Komadina intervju Izvor: Kurir