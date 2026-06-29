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Novinar Marko Pantić, koji je preminuo 26. juna, biće ispraćen na večni počinak na Starom groblju u Obrenovcu u utorak, 30. juna.

Porodica će primati saučešća od 13 časova, dok opelo počinje u 14 časova, nakon čega će povorka krenuti ka mestu gde će Marko Pantić biti sahranjen.

Među kolegama i prijateljima, Marko je bio poznat i kao Ludo Pero. Bio je jedan od novinara sa kojim su mnoge estradne zvezde volele da sarađuju, a on je bio jedan od ljudi koji je mnogo voleo ono što radi. Želja za poslom novinara i voditelja nastala je još u ranom detinjstvu pa je već u školskim danima režirao predstave i bilo je jasno da će Pantić biti deo javne scene.

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Foto: Printscrean

Svoj profesionalni put započeo je na RTV Mag, lokalnoj televiziji u Obrenovcu, nakon čega se otisnuo u štampane i onlajn medije, radeći u Srpskom telegrafu i portalu Novosti.

Svoj prepoznatljiv novinarski pečat i stoprocentnu posvećenost profesiji ostavio je i na televiziji Studio B. Tokom karijere se ostvario u različitim ulogama – radio je kao novinar, reporter, ali i kao urednik video produkcije. Pored toga, ostaće upamćen i po svojim britkim kolumnama u kojima se nikada nije libio da javno i direktno kaže tačno ono što misli i oseća.

Estrada se oprašta od novinara Marka Pantića Foto: Printscrean

Ljubitelji digitalnih formata pamtiće ga i po njegovom autorskom podkastu "Ludoperovanje"

Marko je voleo život i uživao je radeći svoj posao. Nema tog estradnog događaja na kom se Ludo Pero nije pojavio. Pored novinarstva, Marko je uspešno plivao i u marketinškim vodama, te je godinama radio kao PR menadžer brojnih poznatih ličnosti sa domaće estrade.

Marko Pantić ostaće upamćen kao vrstan profesionalac, čovek koji je živeo za svoj poziv, ali pre svega kao veran prijatelj, divan kolega i humanitarac koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćim medijima.

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28.06.2026. STARS SPECIJAL S02EP38 Izvor: Kurir TV