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Saša Mirković organizovao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o incidentu koji se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka kada se iz studija gde se održavalo finalno veče "Hajp zvezda" vraćao kući. On je, prema njegovim rečima, bio u automobilu kada su ga presrela dva maskirana lica koja su imala oružje. S njim su bili vozač i pripadnik njegovog obezbeđenja.

- U mraku je istrčao čovek sa fantomkom i pištoljem, verovatno i sa prigušivačem. Pokušao je da nas eliminiše, prvo vozača, pa onda dalje sve u automobilu. Ako me pitate da li sam se uplašio, ne. Nisam i neću odustati od toga da napravimo neki red na našoj domaćoj estradnoj i kulturnoj sceni. Ja koliko znam, oni se šetaju sa telohraniteljima ili ljudima koji im pružaju zaštitu sa 4-5 automobila. Zašto ja moram da nosim glavu u torbi? - počeo je Mirković.

1/6 Vidi galeriju Saša Mirković o napadu koji mu se dogodio Foto: Ilija Ilić

- Ja nemam dozvolu za nošenje oružja, ali mi je potreba kako bi se zaštitio od ovakvih napada. Verujem da će neko uvideti da ovo nije šala i da smo sinoć mogli da tragično završimo nas trojica. Šta bi se desilo posle toga? Hajmo da sprečimo, ajmo preventivu, džabe svakom sankcija ako ostane bez glave. Moramo da se izborimo sa grupama koje mešetare po estradi. Zaboravljaju ljudi šta je bilo prošle godine. Napadnut sam u centru Zagreba. Tražim zaštitu od svoje države. U Hrvatskoj ću tražiti jer ni oni ne mogu da rade protivzakonito, niti da dozvoljavaju da cveta kriminal. Nadam se da će istraga biti brza - objašnjava Mirković, a potom nastavlja:

Foto: Ilija Ilić

- Priliskom izlaska iz studija, nakon nekih 500 metara, desila se klasična sačekuša koja je imala za pozadinu moje ubistvo, kao i mog pratioca i vozača. To se desilo na drugoj raskrsnici od studija. Sedeo sam u zadnjem delu vozila. Ovim putem se zahvaljujem i jednom i drugom na pravovremenoj reakciji, jer su uradili svoj posao maksimalno požrtvovano. Moj pratilac me je štito svojim telom, čuo sam uzvike "pištolj, pištolj". Napadača je imao poduži pitštolj. Nakon toga je išla pratnja, još jedno vozilo je išlo za nama još jedno kilometar. Sve vreme je pratilac bio na meni u automobilu dok vozač koji je vrlo iskusan i u ovakvim situacijama, nije uspeo da zamakne i da im pobegne.

Na kraju, Mirković je dao svoj zaključak o nemilom događaju.

00:50 Saša Mirković o napadu koji se dogodio Izvor: Kurir

- Želim počinioce da vidim iza rešetaka. Pokušali su da me eliminišu na Vidovdan. Neka ljudi iz bezbednosnih procena urade adekvatne procene - rekao je on.

- Sigurno neću sedeti skrštenih ruku i čekati da nas pobiju kao zečeve. Ja sam rekao da sumnjam na Velibora Popovića Popa. Dao sam izjavu odeljenju kriminalističke policije - istakao je vlasnik "Hajpa".

Inače, redakcija Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa Popovićem, čim budemo uspeli u tome, mi ćemo objaviti šta kaže o ovoj situaciji.

Podsetimo, prošle godine u maju Mirkovića je napao estradni menadžer Velibor Popović Pop ispred jednog hotela u Zagrebu. Tom prilikom vlasnik Hajpa zadobio je povrede, zbog čega je završio u bolnici.

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