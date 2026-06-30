DA LI JE OVA LJUBAV PRAVA?

DA LI JE OVA LJUBAV PRAVA?

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Džejla Ramović i Jakov Jozinović su novi estradni par. Pevačica iz Bosne i Hercegovine i hrvatski pevač uplovili su u ljubavnu vezu. To je on obelodanio kada je objavio snimak kako se ljube na jahti na svom Instagram storiju, koji je brzo i uklonio.

Njihova bliskost traje već neko vreme, a emocije su vešto krili. Sve do sada. Iako je Jakov brže-bolje sklonio snimak sa svoje društvene mreže, fanovi su ipak uspeli da naprave skrinšotove i sačuvaju video, koji se proširio društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Najpre je bilo nagađanja da li je baš Džejla devojka koja ga ljubi, ali onda se pojavio i ceo video na kome se jasno vidi da su njih dvoje u vezi. Fanovi su skrenuli pažnju na detalje koji su je odali, prsten na njenom kažiprstu koji inače često nosi i njen karakterističan profil.

Kako smo saznali od izvora bliskog menadžmentu popularnog para, njih je sudbina spojila.

Ipak, snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na društvenoj mreži Iks, gde se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu.

Upravo taj "objavi pa obriši" momenat dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, jer se u digitalnom dobu gotovo ništa ne može potpuno izbrisati, posebno kada su u pitanju viralni sadržaji koji uključuju poznate ličnosti.

1/11 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

- Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini! Oni bukvalno dominiraju svakim trendom, gde god da se okreneš - oni! Ako je marketing, onda je ovo masterklas. Ako nije, onda su baš zaljubljeni! Kakva reklama i osmišljena priča pred duet koji snimaju - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Iako ni Jakov ni Džejla nisu zvanično detaljno komentarisali navode o vezi, njihova zajednička pojavljivanja, emotivni nastupi i sada već viralni momenti sa odmora doveli su do toga da publika gotovo "rekonstruiše" njihov odnos kroz objave i snimke koji se pojavljuju onlajn.

Na društvenim mrežama se sve češće postavlja pitanje - da li je reč o iskrenoj ljubavi koja se spontano razvila iz saradnje i bliskosti, ili o savršeno upakovanoj priči koja u isto vreme puni medije i koncertne dvorane.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Jakov za Kurir: