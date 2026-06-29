17 GODINA SE BORILA ZA POTOMSTVO, SAD ČEKA BLIZANCE Pevačica pokazala svoj trudnički stomak, pozira u uskoj tigrastoj haljini: Izraz lica sve govori (FOTO)
Nakon 17 godina borbe za potomstvo, nekadašnja pevačica Silvija Nedeljković čeka blizance zajedno sa svojim suprugom, proslavljenim golmanom, Sašom Stamenkovićem.
Silvija u drugom stanju blista, a prema objavama na društvenim mrežama, deluje da ona uživa u ovom posebnom periodu, te je tako podelila fotografiju na kojoj se jasno vidi njen trudnički stomak.
Silvija je pozirala u društvu Jelene Matić, supruge fudbalera Uroša Matića. One su prstima pravile oblik srca preko stomaka pevačice koja je blistala u tigrastoj haljni pripijenoj uz telo. Trudnički stomak se jasno nazirao dok ni Silvija, ni Jelena, nisu mogle da sakriju osmeh sa lica.
Inače, Silvija je bila gošća na proslavi rođendana ćerke Uroša i Jelene Matić koju su organizovali u selu Vrelo, kod Uba u kom su braća Matić odrasli.
- Moja! Volim te - pisalo je na zajedničkoj fotografiji.
Silvija o borbi za potomstvo
Silvija nam je jednom prilikom ispričala da nikada nije gubila veru, čak ni posle neuspelih vantelesnih oplodnji i gubitka bebe.
Ona je tada otvoreno pričala o borbi za potomstvo.
- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju - rekla je Silvija tada.
Nedavno isplivale prve trudničke fotografije
Saša i Silvija su nedavno posetili kliniku specijalizovanu za vantelesnu oplodnju, a ekipa "Paparaco lova" ih je srela i tom prilikom, uslikani su kadrovi na kojima se vidi njen trudnički stomak.
Kako prenosi Pink.rs, reklo bi se da je pevačica u šestom mesecu trudnoće, a ovo su prve fotografije trudne Silvije koja je išla na redovnu kontrolu kod ginekologa.
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