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Mina Kostić napustila je pre nedelju dana psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji verenika Maneta Ćuruvije Kaspera i svoje braće. Pevačica je u bolnici provela 23 dana, a njeno stanje je zabrinulo javnost, a posebno njene najbliže.

Kako bismo proverili kako se sad oseća Mina, naša ekipa posetila je kraj grada u kome pevačica godinama živi. Tamo smo od njenih komšija saznali da ona od izlaska iz bolnice nije ni izlazila iz kuće.

Nisu je viđali

Foto: Printscrean

- Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Bila sam na ulici kad je izašla iz besnog auta, ona "mečka" nije njena. To je Kasper sigurno rentirao zbog medija, oni nemaju novca za taj auto. Posle je neko došao po njega i odvezao ga. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Moram da kažem da je taj njen dečko jedna vrlo nepristojna osoba, ne ume da mi kaže ni "dobar dan", iako sam ja starija od njega. Ne znam čemu to ignosiranje. Ako ne možemo da pomognemo Mini, sigurno nećemo ni da joj odmognemo - rekla nam je starija gospođa, a onda se u razgovor umešala još jedna komšinica:

1/6 Vidi galeriju Ovde živi Mina Kostić Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

- Sve je tačno što vam je komšinica rekla. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela. Ćerka mi je rekla da je nekoliko puta pokušala i da pobegne iz "Laze" dok je bila tamo. Nije njoj lako. Svi joj želimo samo dobro i potpuni oporavak - zaključila je komšinica.

Uživaju na odmoru

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

Inače, Kasper je na Instagramu pokazao kako Mina i on uživaju. Po svemu sudeći, na moru, daleko od beogradske vrućine i gradske vreve.

Kako se može videti na fotografijama, Mina deluje srećno. Uz slike Kaper se obratio vernim pratiocima:

- Volimo vas! - poručio je.

1/6 Vidi galeriju Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Mina je krajem maja hospitalizovana zbog psihičkog i emotivnog iscrpljenja, a njeno stanje je u međuvremenu stabilizovano.

Prema našim informacijama, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da pevačica nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova.

Mina je bolnicu napustila držeći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare.

- Odlično sam - kratko je tada poručila Mina, koja je potom ušla u "mercedes" i odvezla se kući.

Mina je trebalo da izađe iz bolnice dan ranije, ali je do odlaganja otpusta došlo zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu bile u potpunosti završene.

Duga hospitalizacija

Pevačica je u "Lazu Lazarević" dovela policija u policijskim kolima zbog agresivnog ponašanja, a taj dan je dva puta odbila intervenciju Hitne pomoći, koju su pozvale komšije.

1/9 Vidi galeriju Kasper došao po Minu Kostić u Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić, Kurir

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - ispričao nam je tada izvor.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Mina Kostić puštena iz "Laze":