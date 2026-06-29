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Estradni menadžer Velibor Popović poznatiji kao Pop odgovorio je na sumnje vlasnika Hajp televizije i Hajp produkcije Saše Mirkovića da on stoji iza sačekuše koja se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka kada se iz studija gde se održavalo finalno veče "Hajp zvezda" vraćao kući.

On je, prema njegovim rečima, bio u automobilu kada su ga presrela dva maskirana lica koja su imala oružje. S njim su bili vozač i pripadnici njegovog obezbeđenja. Slučaj je prijavljen policiji koja intenzivno radi na rasvetljenju slučaja.

Rekao šta ima

1/5 Vidi galeriju Menadžer izneo svoju stranu priče Foto: Instagram, Privatna Arhiva, TikTok Printscreen, Instagram, Ana Paunković, blickwinkel / Alamy / Alamy / Profimedia

Izneo detalje

Nakon što smo kontaktirali Popovića predočili razlog poziva, on je predložio da uključimo video-poziv kako bismo se uverili da se trenutno nalazi na Azurnoj obali. U pozadini se jasno video jedan od poznatih hotela u kojem tokom Filmskog festivala u Kanu odsedaju brojne svetske zvezde.

Iako smo ga zatekli u opuštenom izdanju, njegov ton je postao ozbiljan kada je prokomentarisao Mirkovićeve tvrdnje.

-Vrlo rado ću dati izjavu, jer se ja sa ovakvim stvarima i izmišljenim scenama ne igram. Kao porodičan čovek, izuzetno dobro znam šta znači čast, obraz, dostojansvo, maniri i zbog toga ne učestvujem niti ću ubuduće da učestvjem u cirkusu ovakvog čoveka. Očigledno mu je veoma dosadno i nema pametnija posla, pa se bavi mojim likom i pravi sebi filmske scene. Za ovakve stvari nadležna je policija i neka se oni bave ovim glupostima, ako procene da za to ima osnova. Ja sam čovek koji u životu ima prioritete i ne bavim se nebitnim ljudima-poručuje Popović.

Doživeo neprijatnost

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Odbacuje optužbe

Velibor je potom uputio i direktnu poruku Mirkoviću.

- Slobodno mu poručite da može da dođe gde god želi ili neka mi kaže gde da dođem, pa da sednemo kao ljudi i razgovaramo ako imamo neke neraščišćene račune. Što se tiče događaja u Hrvatskoj, stojim iza toga što sam uradio i ne krijem da sam to uradio. Ja sam čovek koji stoji iza svoje porodice. Sudu sam rekao sve što sam imao i ponoviću to koliko god puta bude potrebno. Istine i pravde se ne bojim-rekao je Popović za Kurir.

Podsetimo, Saša Mirković je na konferenciji za medije koju je organizovao povodom napada na njega rekao da je policiji rekao da sumnja na Velibora Popovića Popa, koji ga je napao prošle godine u maju ispred jednog hotela u Zagrebu.

- Sigurno neću sedeti skrštenih ruku i čekati da nas pobiju kao zečeve. Ja sam rekao da sumnjam na Velibora Popovića Popa. Dao sam izjavu odeljenju kriminalističke policije - istakao je vlasnik "Hajpa".