Pravi haos, prema priči koja ovih dana kruži u estradnim krugovima, odigrao se na aerodromu kada je popularna pevačica, neposredno pred ukrcavanje na let, saznala informaciju koja ju je potpuno izbacila iz takta.

Ono što je trebalo da bude rutinsko putovanje na nastup pretvorilo se u scenu koju su, kako se prepričava, s nevericom posmatrali putnici. Zvaćemo je Paprika. E, ona je sasvim slučajno saznala da je njen dugogodišnji menadžer unapred preuzeo kompletan honorar za nastup, ali da je deo novca zadržao za sebe, a da je o tome propustio da je obavesti.

Zahtevala je objašnjenje na licu mesta. Isprva je razgovor tekao mirnim tonom, ali je atmosfera vrlo brzo postala napeta. Menadžer Luk je pokušavao da objasni da je u pitanju nesporazum i da će sve biti razjašnjeno. Paprika nije želela da čuje dodatna obrazloženja.

U trenutku kad su emocije kulminirale, usledio je šamar koji je iznenadio sve prisutne. Na nekoliko sekundi čitav terminal je utihnuo, dok su putnici zbunjeno gledali šta se dešava. Luk je pocrveneo od blama, bio je zatečen, nije uzvratio, već je pokušao da smiri situaciju. Paprika je potom odlučno saopštila da ne želi da otputuje na zakazani nastup i da pod tim uslovima neće izaći pred publiku.

Pričala je s nekim telefonom i u tom trenutku bezuspešno su pokušavali da je ubede da promeni odluku, podsećajući je da je sala rasprodata i da je publika uveliko očekuje. Telefoni su neprestano zvonili. Luk je razgovarao sa organizatorima, dok je Paprika sedela sa strane vidno uznemirena, odbijajući svaki pokušaj komunikacije. Poručila je da joj novac nije najvažniji, već poverenje, koje je, kako je smatrala, ozbiljno narušeno.