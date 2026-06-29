Slušaj vest

Nedeljama se spekulisalo o odnosu mladih pevača, Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, a sada je potvrđeno da njih dvoje uživaju u ljubavi.

Da ne žele da se kriju od javnosti, dokazuje i snimak koji je Jozinović podelio sa zajedničkog letovanja. Tada su isplivali kadrovi na kojima se vidi da se mladi par strastveno ljubi na jahti.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Ova vest usledila je nakon što je Džejla prethodno davala specifične izjave, te javno priznala da je slaba na četiri godine mlađeg kolegu.

"Jakov ima harizmu"

Tokom svog gostovanja u emisiji "Amidži šou", Džejla je govorila o "fenomenu" zvanom Jakov Jozinović i tada otkrila da ne da na njega.

- Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše ja se odmah svađam - rekla je tada Džejla Ramović, istakavši da on donosi "nešto potpuno novo".

Ovako su njih dvoje izgledali zajedno na sceni:

1/11 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Kurir

Pre nego što je osvanula informacija o vezi ovog para, pričalo se i pisalo da je Ramovićka u vezi sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

BONUS video: