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Supruga Dada Polumente, Ivona Polumenta, porodila se u nedelju 28. juna. Ona je na svet donela njihovo treće dete, sina kojem su dali ime Isak. Naslednik je došao nakon dve ćerke koje ovaj bračni par ima.

Ivona se sada oglasila na svom Instagram storiju. Ona je objavila fotografiju kako joj beba spava na grudima. Ona se zahvalila svima na lepim željama.

- Ljudi mojim, nemam reči kojima bih se zahvalila za sve vaše upućene lepe reči i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima, radosti. Ne zamerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve - napisala je Ivona.

Podsetimo, Ivona je objavila i porodičnu fotografiju na kojoj su pored nje i sina i Dado i njihove dve ćerke. Uz nju je napisala:

- Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svetu.

1/5 Vidi galeriju Dado i Ivona Polumenta Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Preent Screen

Ime Isak jedno je od najstarijih imena koje potiče iz hebrejskog jezika, od reči Jicak (Yitzhak). Njegovo moćno značenje prevodi se kao "on će se smejati" ili "neka se raduje".

Inače, Ivona je i tokom trudnoće bila aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je govorila o svim zdravstvenim problemima sa kojima se suočavala tokom drugog stanja.

- Imam i hipotireozu i hašimoto. Otkrila sam u prvoj trudnoći, već sa 21 godinu. Ali dobro, nek mi je to najmanja briga. Sve je u glavi. To je stanje sa kojim naučiš da živiš, slušaš svoje telo i vodiš više računa o sebi. Najvažnije je da ne živimo u strahu i da ne dozvolimo dijagnozi da upravlja našim životom." - napisala je Ivona na Instagramu i otkrila kako je saznala da ima trombofiliju.

1/8 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Tako sto sam imala pobačaj između prve i druge trudnoće i doktorica me odmah nakon toga poslala na sve analize gde se ustanovila trombofilija. Rečeno je da se prilikom sledeće trudnoće odmah obratim hematologu koji mi je postavio terapiju. Ubadam se svaki dan u stomak celu trudnoću i drugu i evo sad treću. Prvu trudnoću sam iznela bez toga, nisam ni znala. Kako moj doktor kaže, to je sedmica na lotou koju ne želiš da dobiješ - napisala je Ivona.