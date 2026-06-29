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Osim što je pevačica Sandra Čaprić je postala poznata i kao učesnica rijalitija "Zadruga", a u poslednje vreme se retko pojavljuje u javnosti. Međutim, ovog puta, privukla je veliku pažnju svojim objavama u bikiniju.

Ona se sa letnjoj vrućini prkosi rashlađivanjem u bazenu.

Foto: Printscreen Instagram

Na fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama, Sandra se skinula u minijaturni bikini i pokazala kako provodi tople dane. Boja kupaćeg, nešto između žute i fluorescentne, dodatno je privukla pažnju, dok su naočare, ali i nakit na nozi, doprineli ženstvenom, elegantnom utisku.

Foto: Printscreen Instagram

Imala 15 kopči na glavi

Pre nekoliko godina doživela je nesreću na Zlatiboru tokom pada s kvada. Kvad se prevrnuo i pao na nju, a ona je završila s 15 kopči na glavi, polomljenom butnom i ključnom kosti i prelomom karlice.

Nakon nesreće je prebačena na Institut za ortopediju Banjica gde je dva puta operisana, nakon čega se lečila u bolnici u rodnoj Ivanjici.

Ovako je nekada izgledala:

1/8 Vidi galeriju Sandra Čaprić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Zamolila sam sestru da mi donese gusku, ona je rekla da im je to ispod časti i da će da mi stavi pelenu. Digla sam paniku, dolazio direktor. Posle sam isekla flašu nožem i tu vršila nuždu. Stavila im na sto i rekla da im je to slika i prilika. Posle toga jedna žena me je maltretirala. 'Čaprićka, jedino ti ne možeš da obuješ patike za osam meseci' - ispričala je ranije ona.

- Ja dođem, pa im smeta moj auto sa beogradskim tablicama. Moja doktorka izađe i kaže 'na šta vam to liči. Čaprićka ima nula odsto oslonca. Ne dirajte devojku'. A ja sa štakama izlazim iz auta… Tako su me mučili, to im nikad zaboraviti neću. Častila sam im i rekla nek vam je prosto od Boga. Ta likuša što me maltretirala me pitala da li sam donela posno. Ja joj kažem – izvini, nisam znala da postiš. Godinu dana mi je trebalo da stanem na noge - izjavila je Sandra u podkastu Dejana Dragojevića o svom iskustvu.

Pevačica voli da mazne

Podsetimo, Sandra je na početku karijere, kad se probijala na estradu, ojadila biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Tada je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela novac i mobilni telefon.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je više puta uhvaćena u krađi Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena, kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje, da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala - ispričao je svojevremeno Kurirov izvor blizak biznismenu iz Australije.

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