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Sofija Šašić, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, trenutno provodi svoje letnje dane na odmoru u Hrvatskoj, gde se, maksimalno opušta i "uživa za sve pare". Svoje pratioce na društvenim mrežama redovno obaveštava o svojim letnjim aktivnostima, te su najnovije fotografije sa ovog putovanja nedavno osvanule na njenom Instagram profilu.

Sudeći prema objavama, Sofija se prepustila čarima leta pozirajući dok se sunčala na jahti. Za ovu priliku odabrala je upečatljiv plavi bikini koji je na savršen način istakao njene fizičke atribute.

1/3 Vidi galeriju Skinula se Sofija Šašić Foto: Printscreen

Najveću pažnju pratilaca privukao je trenutak zabeležen objektivom kada je Sofija okrenula zadnjicu prema kameri.

Ova objava izazvala je veliku pažnju na Instagramu, te su se komentari njenih pratilaca ispod fotografija samo nizali. Uz ove letnje kadrove sa jahte, Sofija je odlučila da ostavi vrlo kratak opis, napisavši samo: "39,2".

Evo na šta troši najviše novca

Podsetimo, ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović nedavno je govorila o tome kako sebe ne smatra bahatom devojkom, a otkrila je na šta najviše novca troši.

- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje.

Sonja Vuksanović je, podsetimo, Željka Šašića ostavila zbog njegovog kolege i prijatelja Ace Lukasa sa kojim je dobila ćerku. Ipak, ni njihov brak nije potrajao pa su se razveli.

1/5 Vidi galeriju Sofija Šašić proživela dramu Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Tada je Sofija poželela da uzme očuhovo prezime i odrekne se svog.

O ovim skandalima je javnost dugi vremenski period brujala, a čini se da je između oca i ćerke, Željka i Sofije sada sve u najboljem redu, čak su se nedavno provodili zajedno u izlasku.

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