PREKO NOĆI JE NJENA FOTKA OBIŠLA CEO SVET, ŽIVI SVOJ SAN, A SADA UŽIVA U MAJAMIJU! Evo kako Zorannah provodi dane (FOTO)
Srpska influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, živi svoj američki san. Ove godine udala se za golmana Eloja Ruma, kupili su i zajedničku nekretninu, a sada je pokazala kako uživaju u Majamiju.
Zorana Jovanović skinula se u kupaći i uslikala se na nestvarnoj plaži u Majamiju, a njena vitka figura došla je do izražaja. Na plaži joj je društvo pravio suprug, a onda su se provozali kolima po gradu, ali i te trenutke je podelila sa pratiocim na Instagramu.
Jasno je da je srećna u ljubavi i da žive svoju bajku na dalekom kontinentu.
Udaja
Zorana se za golmana udala u februaru ove godine. Tom prilikom nije nosila venčanicu, a stajlinzi mladenaca našli su se na meti komentara.
Zorana, koja je uzela prezime muža, objasnila je i zašto su odustali od velike svadbe, već su se venčali samo papirološki.
- Vidim puno pitanja vezanih za venčanje. „Pričaj o planovima za venčanje, kakvu haljinu želiš…“ Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo i to iz dva razloga - napisala je i dodala:- Prvi razlog je taj jer mi moramo da se venčamo papirološki ove godine zarad moje papirologije i svega, pogotovu zbog toga što se selimo, ne znamo ni gde ćemo da živimo, ne znamo ništa i moramo da imamo taj papir zbog moje vize, dozvole, šta god. E sad, situacija je sledeća. Problem broj jedan je taj što on igra kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026 i mi nećemo znati da li oni igraju Svetsko prvenstvo ili ne, koje se dešava u junu, do marta. Od marta do juna, u slučaju da se oni ne kvalifikuju, imamo normalni odmor gde znaš kada ti je poslednja utakmica i u teoriji znaš, u slučaju da on nije slobodan igrač sledeće leto, jer ne znamo na koliko će potpisati jer imamo par nekih opcija, ali ne znamo da li će potpisati na godinu ili dve, ali u teoriji znaš kad si slobodan i kad bi to mogao da napraviš, ali od marta do juna je 3 meseca, a to što bi ja hipotetički uradila da imamo neki normalan raspored i život ne može da se organizuje tako brzo nažalost.
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