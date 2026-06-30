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Ljubav poznatog para Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša traje decenijama, a nedavno su proslavili i prvu godišnjicu nakon svadbe veka koju su organizovali prošle godine povodom 40 godina braka. Tada su obnovili bračne zavete i napravili žurku za pamćenje.

Oni i posle toliko vremena važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, a Zorica i danas sa ponosom govori o svom suprugu, ističući da je on ljubav njenog života.

"Muž, prijatelj i drug"

Jednom prilikom, popularna pevačica se prisetila njihovih početaka.

1/10 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Uvek sam govorila da je Miroljub bolji čovek od mene, međutim sada u poslednje vreme mislim da sam ja bolji čovek od njega zato što je mene Bog nagradio njime! Kada dobijete takvu kompletnu ličnost, dobrog čoveka i čoveka na koga možete da računate, da se oslonite, da vam bude i mama i tata, muž, prijatelj i drug, ljubavnik i brat, e onda sam sigurno mnogo dobar čovek - počela je Zorica u emisiji "Iz profila" dok se prisećala kako je počela njihova ljubav.

Iako danas imaju ljubav za primer i ponos, Zorica se tada setila kako se Kemiš nakon upoznavanja nervirao.

- Kad sam ga srela nisam znala da je on čovek za mene. Nisam mogla da ga smislim. Mnogo je bio prepotentan, bio je i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima, a na mene nije obraćao pažnju. Ljubio mi ruku kao tetki! - prisetila se pevačica i otkrila da je ona napravila prvi korak, iako su u to vreme bili samo kolege.

Ovako su oni izgledali na svojoj svadbi veka:

1/8 Vidi galeriju Zorica i Kemiš Foto: Boba Nikolić

- Bili smo zajedno na koncertu, a moje kolege i ja ga čekamo u kolima da krenemo u hotel. Ustanem ja i zateknem ga kako sedi na koferu od harmonike, onako zgodan do bola, a oko njega deset lepotica i ja ih pitam šta radite vi sa mojim mužem? - objasnila je Zorica u emisiji na Grand televiziji.

Presudan susret

Susret koji je za par bio presudan, dogodio se u prestonici ljubavi, odnosno u Parizu, još 1980. godine.

- U grad svetlosti stigla sam sa najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo on i ja bili smešteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mesta na kojem je održan koncert – pričala je svojevremeno pevačica koja je dve nedelje nakon povratka iz Pariza, otišla na aerodrom da sačeka Kemiša.

Pevačica je potom doživela iznenađenje nakon što je shvatila da ga na aerodromu čeka verenica i njen otac.

1/16 Vidi galeriju Zorica i Kemiš na svadbi Foto: Boba Nikolić

- Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me, ne obazirući se na začuđene poglede. Navodna verenica, kako mi je rekao, nikada nije bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen, smestio ju je sa ocem u svoj stan kako bi razrešili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje dece i majku, pa nismo znali gde da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu - ispričala je Zorica svojevremeno za medije, pisao je Blic.

Majci nije smela da kaže za Kemiša

Ovako su oni nekada izgledali:

1/8 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš nekada i sada Foto: Privatna Arhiva, Aleksandar Jovanović Cile

- Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kojem sam se u stvari i smuvala sa Kemišem. U hotel nismo mogli jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav - govorila je Zorica za domaće medije.

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