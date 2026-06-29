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Naredni koji je birao najkoristoljubivije osobe u Beloj kući bio je Uroš Stanić.

- Prva osoba je Sofija, pikirala je Terzu jer je imao trudnu verenicu. Iz koristi je bila sa Danetom, imala je želudac da taj deda finansira i nju i njenu mamu, Sofija se samo sveti Terzi i urinira po njemu trenutno. Kakav je osećaj kad se ljubiš sa Sofijom posle Daneta? Lepo, top! I tebe će Dane da finansira - rekao je Uroš i dodao:

- Druga osoba je Stanija, a treća Asmin - završio je Uroš.

Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

Bio u bolnici 

Podsećamo, Staniću se zdravstveno stanje pogoršalo nakon fizičkog sukoba s Asminom Durdžićem, zbog čega je hitno upućen na lekarski pregled.

prisustvovao emisiji od samog početka, Uroš Stanić je u jednom momentu vraćen na imanje, ali s kragnom posle Asminovog napada.

Podsetimo, Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama, više puta udario u glavu.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV