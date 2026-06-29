- Prva osoba je Sofija, pikirala je Terzu jer je imao trudnu verenicu. Iz koristi je bila sa Danetom, imala je želudac da taj deda finansira i nju i njenu mamu, Sofija se samo sveti Terzi i urinira po njemu trenutno. Kakav je osećaj kad se ljubiš sa Sofijom posle Daneta? Lepo, top! I tebe će Dane da finansira - rekao je Uroš i dodao: