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Tokom svog velikog koncerta, ali i na proslavi 75. rođendana, pevač Miroslav Ilić je imao najveću podršku ćerke Marije i supruge Gordane iz prvog reda.

Gordana i Miroslav svoju ljubav neguju već 55 godina, a tim povodom, ona je podelila intimne detalje njihovog dugovečnog braka. Ujedno je otkrila i drugu stranu medalje života sa muzičkom zvezdom.

Foto: Miloš Tešić/ATA Images

Iza uspeha poznatog pevača krije se i veliki trud njegove supruge. Gordana ponosno ističe da je ona dobrim delom zaslužna za ono što je on danas, podsećajući da su u brak ušli još kao jako mladi, u studentskim danima. On tada nije bio zvezda, a sve kasnije, stvorili su zajedno.

- Ja sam najponosnija na Miroslava bila kad sam se udala za njega, a onda se to posle nastavilo, prema tome ne moram da izdvajam ovaj koncert - rekla je Gordana tada.

1/6 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

O problemima u braku

Ona se potom osvrnula na njihov brak i sve ono što je njegov posao nosio sa sobom, otkrivši da li je i kako uticalo na njihov odnos. Pritom, Gordana tvrdi da su i svađe sastavni deo svakog odnosa, pa njima nisu napravile bilo kakve probleme.

- Svi pitaju šta sam ja morala da pretrpim za ovih 55 godina braka, a niko ne pita šta je on morao da pretrpi za 55 godina braka? Trpeli smo se, usklađivali, tolerisali, ljutili se, svađali, mirili, kao i svi bračni parovi, ništa nenormalno - otkrila je žena Miroslava Ilića za Blic.

Miroslav Ilić o razvodu

Jednom prilikom je Ilić govorio o razvodu i priznao da li je ikada brak bio u krizi nakon svih dešavanja tokom života.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

- Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Ja sam Gordani kad smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: “Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni u kući i nema tajnih fondova u kući“. Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće, ispratiti nekog čoveka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost, okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama – rekao je Ilić za Hype TV.

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