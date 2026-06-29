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Legendarna pevačica narodne muzike, Zorica Brunclik, podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu delić atmosfere sa proslave svog rođendana, a prizor koji je objavila je prava bajka.

Pevačica se oglasila na svom zvaničnom profilu gde je na "storiju" objavila fotografiju koja svedoči o neverovatnom i romantičnom iznenađenju.

U prvom planu nalazi se gigantski crveni balon u obliku srca na kojem su ispisani zlatna zlatna slova "Z & K" (Zorica i Kemiš, njen muž).

Zorica Brunclik proslavila rođendan: raskoš i torta Foto: Printscreen

Ipak, ono što je svima odmah zapalo za oko jeste spektakularna rođendanska torta na više spratova! Ova nestvarna poslastica dizajnirana je u obliku luksuzne vrteške (karusela) sa zlatnim konjićima i raskošnim reljefnim detaljima, dok je u podnožju bogato ukrašena pravim, svežim ružama u roze, crvenim i narandžastim nijansama.

Celokupan ambijent u pozadini upotpunjen je raskošnim lukom od mnoštva roze, crvenih i belih balona, od kojih neki nose i natpis "Happy Birthday" (Srećan rođendan). Zorica, koja je danas napunila 71 godinu, ovu emotivnu objavu je podelila uz muzičku pozadinu svoje čuvene pesme "Sve je ljubav", te se tom prilikom obratila svojim fanovima i prijateljima.

"Hvala svima na prelepim željama", napisala je vidno raznežena pevačica na roze pozadini, dodavši tri emotikona crvenog srca, ne krijući sreću na svoj divan dan.

Pogledajte dodatni snimak: