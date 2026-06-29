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Po izlasku iz Elite 9, sada već bivša učesnica, Vanja Prodanović ja za novog vođu u Beloj kući izabrala Anastasiju Brčić, a ona je danas rešila da raspodeli budžet.

Nakon što je sve detaljno izanalizirala, Anastasija je srednji budžet ustupila Luki Vujoviću, a tim povodom prokomentarisala njegov odnos sa Aneli Ahmić, ali i sa Anitom Stanojlović.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Luka srednji budžet, ti si meni uvek bio tu, uvek si mi prilazio, za mene si top lik, baš te gotivim. Imaš srčani duh, očevi su nam iz istih krajeva. Gotivim te, dobronameran si, željan si pažnje, to je verovatno posledica toga što si bio u zatvoru, zanimljiv si, harizmatičan. Što se tiče tvog i Anitinog odnosa, ti si brže-bolje ušao u taj odnos posle Aneli. Ti si Aneli obožavao, i onda si ušao sa Anitom u odnos jer ti je bilo teško, ali si je vremenom mnogo zavoleo. Vidim koliko se trudiš i brineš, uvek si tu za nju - rekla je Anastasija, a potom nastavila:

- Što se tiče tvog odnosa sa ocem i majkom, to što sa ocem ne pričaš utiče ti na raspoloženje i da te to jako boli - dodala je ona, a onda joj je on odgovorio sledećim rečima:

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

- Uvek ću biti tu za tebe, ali neću da potenciram da provodimo vreme, jer imaš svoje drugove ovde. Mogla si da budeš ponos celog tvog kraja - rekao je Luka.

Anastasija izlazi iz Elite bez dinara

Produkcija u Eliti 9 je nedavno preduzela nove rigorozne mere, nakon što je došlo do velikog incidenta koji je eskalirao u fizički kontakt.

Bora Santana i Anastasija Brčić nisu prestajali da iznenađuju javnost, pa su tako u spavaćoj sobi, nakon verbalnog sukoba, prešli granicu prihvatljivog ponašanja.

Naime, Anastasija je tada fizički nasrnula na Boru, a potom je obezbeđenje moralo da reaguje.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Srećom, ekipa obezbeđenja se tad brzo umešala, pa su morali da razdvajaju učesnike i spreče dalji razvoj okršaja.

Anastasija je tim potezom prekršila jedno od najstrožih pravila u Beloj kući, a zbog toga je i Veliki šef morao da donese nove mere. Naime, Brčićka je kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara zbog nepromišljenog ponašanja.

Na ovaj način, produkcija je dala do znanja da neće tolerisati bilo koji oblik agresije.

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