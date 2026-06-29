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Iako pevačica Vanesa Šokčić priznaje da joj je žao što nema dete, ona ističe da zbog toga ne pada u očaj.

Ona je iskreno priznala da veruje da bi se majčinstvo dogodilo, da je bilo tako suđeno. Međutim, danas se često sreće sa komentarima prijateljica koje joj sugerišu da je srećna što nema decu.

- Žao mi je što se nisam ostvarila u ulozi majke, ali ne padam u nesvest, daleko od toga - rekla je Vanesa Šokčić jednom prilikom za medije, prenosi Blic, pa je potom dodala:

1/4 Vidi galeriju Vanesa Šokčić Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Složila bih se sa Sneki, da je trebalo da se desi, desilo bi se. Upravo tako, ali sam sad u fazi da meni moje drugarice kažu: "Srećna si što nemaš decu".To je sve kada shvatiš kakvu bol deca znaju da nanesu roditeljima - objašnjava.

"Srca su se prepoznala"

Vanesa, inače, uživa u dugoj stabilnoj i srećnoj vezi sa partnerom koji nije deo javnog sveta, i baš zbog njegovog posla ne želi da ga eksponira, iako ističe da ga ne krije.

Oni se nisu nikada venčali, ali njihov odnos je izuzetno skladan, čak je pevačica opisala njihov susret sledećim rečima: "Srca su se prepoznala".

Novi posao

Vanesa je otkrila čime se bavi poslednjih godina, osim pevanjem.

Ovako je ona nekada izgledala:

1/9 Vidi galeriju Vanesa Šokčić nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ja sam u upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene Zvezde, i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa, prenosi Pink.rs, i otkrila da je napravila svoj estradni tim:

- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama, i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i Mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.

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