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Dok odbrojava dane do najvećeg koncerta u svojoj karijeri, koji će biti održan u petak, 3. jula, Milanče Radosavljević rešio je da obraduje svoju vernu publiku novom pesmom “I siromah dušu ima”, čija će premijera biti u utorak, 30. juna u 18 časova na YouTube kanalu AS TON Records.

Pesmu potpisuje sam Milanče Radosavljević, tekst je napisao Branko Cvetinović, dok je za aranžman bio zadužen Aleksandar Sofronijević. Reč je o iskrenoj i emotivnoj numeri koja nosi snažnu poruku o životu, dostojanstvu i ljudskim vrednostima, a sve to dodatno je dočarano spotom koji je već na snimanju izazvao brojne emocije.

Tokom snimanja spota, Milančeta su ljudi dočekivali sa osmehom, zagrljajima i iskrenom radošću. Mnogi nisu uspeli da sakriju emocije, pa je bilo i suza radosnica, što je još jednom pokazalo koliko je omiljen među publikom koja ga decenijama prati i voli.

Ipak, najveće emocije tek ga očekuju u petak, 3. jula, kada će stati pred svoju publiku na dugo iščekivanom koncertu. Interesovanje je ogromno, a u prodaji je ostalo manje od 500 ulaznica.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Gostujući u emisiji, Milanče nije krio koliko mu ovaj susret sa publikom znači.

„Ja se samo plašim da me ne ponesu emocije na početku koncerta, pre nego što počnem da pevam, da ne počnem da plačem. Ako to prevaziđem, sve drugo će biti lako.“

Pevač ističe da će upravo publika biti najveća zvezda te večeri.

„Moja publika je raznolika, ima kuća gde sam ispratio po četiri generacije. Jedva čekam da ih vidim sve zajedno na koncertu.“

Posebne reči uputio je i Aleksandru Sofronijeviću, autoru aranžmana za novu pesmu i jednom od organizatora koncerta.

„Acu sam upoznao na jednoj svadbi dok je još bio dečačić. Uzeo je harmoniku da odsvira nekoliko melodija i čim je počeo, osetio sam da je to moj čovek po duši i emociji.“